Governo, procuradores e bastonária lamentam morte e destacam “magistrada notável”

Aos comunicados do Presidente da República e da PGR, seguiram-se outras reacções ao desaparecimento daquela que foi a primeira mulher a exercer o cargo de procuradora-geral da República.

Foram muitas as reacções a lamentar a morte de Joana Marques Vidal que surgiram ao longo da tarde desta terça-feira através de comunicados, mensagens nas redes sociais ou em declarações a rádios e televisões. A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, disse em comunicado ser "com profundo respeito que o Ministério da Justiça lamenta a morte de Joana Marques Vidal, magistrada notável e antiga procuradora-geral da República".

A detentora da pasta da Justiça afirmou "juntar-se aos que vão sentir a sua falta e aos que lhe prestam tributo pelo seu carácter, rectidão e dedicação à Justiça". "Joana Marques Vidal será sempre merecedora da nossa homenagem, admiração e gratidão, partilhamos com a sua família a dor e a saudade", refere ainda o comunicado do ministério.

Também o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, reagiu em uma nota publicada na rede social X (antigo Twitter), qualificando de "exemplares" a dedicação e a integridade daquela que foi a primeira mulher a liderar a Procuradoria-Geral da República, e que sucedeu sucedido a Fernando Pinto Monteiro.

"Lamento profundamente o falecimento da magistrada Joana Marques Vidal, antiga Procuradora-Geral da República. A sua dedicação e integridade foram exemplares na busca pela justiça no nosso país. Os meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu Pedro Duarte.

A ex-procuradora-geral da República foi nomeada pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, e exerceu o cargo entre 2012 e 2018. Morreu esta terça-feira, aos 68 anos, no Hospital de São João, no Porto, depois de ter estado várias semanas internada em coma. A informação foi confirmada à Lusa por fonte próxima da família, depois de ter sido avançada pelo jornal online Observador.

Elogios da área da família à da corrupção

Dulce Rocha, procuradora da República, recorda a passagem de Joana Marques Vidal pelo Tribunal de Família e Menores de Lisboa como procuradora e a "relação muito próxima" que as duas tiveram nesse contexto. “As preocupações de Joana Marques Vidal não eram apenas profissionais, eram também cívicas”, diz Dulce Rocha em declarações à RTP. A magistrada que hoje preside ao Instituto de Apoio à Criança lembra o importante papel que Marques Vidal teve na luta contra a violência contra as mulheres e contra as crianças, tendo sido presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

"É para o Ministério Público uma grande perda porque Joana Marques Vidal teve um desempenho brilhante, foi um exemplo de combatividade e de dignidade, de defesa de autonomia do Ministério Público e de avanços inéditos no combate à criminalidade económico-financeira" disse Maria José Morgado, ex-procuradora-geral-adjunta do Tribunal da Relação de Lisboa, que antes liderou a direcção central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira na Polícia Judiciária.

"Com ela conseguimos avanços inéditos em áreas nunca antes alcançadas. Joana Marques Vidal percorreu o Ministério Público de Norte a Sul incluindo ilhas. Tinha um grande sentido prático e de bom senso", acrescentou.

Também à RTP, a bastonária dos advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, realçou "as características únicas como ser humano" de Joana Marques Vidal. "Era uma pessoa de uma inteligência notável, perspicaz, muito gentil e com um sentido de serviço público e de justiça", referiu. "É uma perda imensa para a justiça portuguesa e uma perda pessoal enorme. Vou sentir muito a sua falta, era uma pessoa que me dizia muito e que abria portas às mulheres portuguesas", acrescentou, referindo que Marques Vidal ascendeu ao mais alto cargo na magistratura "por mérito próprio".