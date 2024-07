Entrevista com “pontas soltas” mantém audição da PGR no calendário parlamentar

Lucília Gago quebrou o silêncio, mas no Parlamento há quem considere que há agora razões adicionais para que a procuradora-geral da República (PGR) preste esclarecimentos aos deputados. A começar pela afirmação de que há uma "campanha orquestrada" contra o Ministério Público (MP). Com PSD e PS a manterem o silêncio, vários partidos vieram criticar o facto de só agora a PGR ter acedido a dar uma entrevista, a pouco tempo do fim do mandato e quando está previsto – ainda sem data – que venha a ser ouvida na Assembleia da República.

