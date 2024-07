Procuradora-geral aceita ser ouvida no Parlamento

A procuradora-geral da República aceitou ser ouvida no Parlamento, depois de os deputados terem aprovado, esta quarta-feira, os pedidos de audição do Bloco de Esquerda e do PAN.

Na resposta à comissão dos Assuntos Constitucionais, a que o PÚBLICO teve acesso, o secretariado da procuradora-geral indica que Lucília Gago tem "disponibilidade para aceitar o convite para uma audição a ter lugar na comissão" dos Assuntos Constitucionais.

O BE pediu para ouvir Lucília Gago com urgência para que apresente o relatório anual de actividades da Procuradoria-Geral da República e preste "os esclarecimentos que se revelem necessários". E o PAN propôs fazer um balanço da aplicação da lei da organização de investigação criminal e do cumprimento das garantias constitucionais e legais de protecção do segredo de justiça. Ambos os pedidos foram aprovados com a abstenção do Chega.