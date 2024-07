Corpo de alpinista desaparecido há 22 anos foi encontrado mumificado no Peru

O americano William Stampfl tinha 59 anos quando foi dado como desaparecido, em Junho de 2002, depois de uma avalanche ter atingido o grupo com que escalava o monte Huascarán, no Peru. Mais de 20 anos depois, na passada sexta-feira, o corpo do alpinista foi finalmente encontrado, segundo confirmou a polícia do Peru na rede social X.

As autoridades peruanas encontraram os restos mortais do alpinista com os seus documentos de identificação e o seu equipamento de escalada, incluindo botas e arnês, intactos por causa do gelo, informa o jornal peruano El Comercio.

O corpo de Stampfl terá entretanto ficado exposto devido ao degelo potenciado pelas alterações climáticas, informa a AFP. De acordo com as autoridades peruanas, nas últimas seis décadas, o país sul-americano perdeu mais da metade da sua superfície glacial.

O resgate do corpo foi feito pelo Departamento de Salvamento de Alta Montanha, na zona do Campo Base 1, 5200 metros acima do nível do mar. Os restos mortais foram transferidos para a morgue da cidade de Yungay.

#Áncash??| ¡Rescatan cadáver en glaciar!

Agentes del Departamento de Alta Montaña, tras una intensa búsqueda ubicaron el cuerpo momificado y deshidratado de una persona NN en el nevado de #Huascarán. Sus restos fueron internados a la morgue de #Yungay para su identificación. pic.twitter.com/WJGklwUwbp — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) July 6, 2024

O monte Huascarán, com o seu cume a 6757 metros de altitude, está localizado na região Ancash, na Cordilheira Branca dos Andes, a 40 quilómetros de Lima, capital do Peru. Em Maio deste ano, na mesma montanha, foi encontrado o corpo de um alpinista israelita desaparecido há cerca de um mês.

Casos de corpos de alpinistas encontrados em montanhas nevadas décadas depois do seu desaparecimento já foram registados em vários países. Em 2023, foram encontrados os restos da alpinista Marta Emilia Altamirano, desaparecida em 1981 na parte argentina da Cordilheira dos Andes. Na Suíça, em 2017, foram encontrados os restos de um casal que tinha desaparecido há 75 anos. No mesmo ano, em Itália, foram recuperados corpos de alpinistas dados como desaparecidos nas décadas de 80 e 90.

