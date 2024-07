Ilhéus sul-coreanos querem que veados sejam considerados “animais selvagens nocivos”

Sob a luz de uma lua parcialmente obscurecida por nuvens, os olhos de um cervo brilham estranhamente no escuro na ilha de Anma, na Coreia do Sul. Destroem as culturas e danificam as árvores nas suas deambulações nocturnas, mas durante o dia o local é enganadoramente pacífico, embora os humanos aqui tenham de viver atrás de vedações, enclausurados em casas e campos, uma vez que os animais os ultrapassam numa proporção de sete para um.

Os habitantes de uma aldeia situada ao lado de picos e de um litoral rochoso, perto da província de Jeolla do Sul, praticamente desistiram da luta contra os veados, cujo número explodiu desde meados da década de 1980. Agora, dizem que a única opção é abater a manada.

"Lamento dizer isto, mas temos de nos livrar deles, que é a nossa intenção, mesmo que isso signifique que tenhamos de os matar", disse Jang Jin-young, 43 anos, um dos líderes da aldeia, que conta com cerca de 150 pessoas.

Uma vez que as regras proíbem tais esforços, ele diz que o governo está a ponderar uma petição dos aldeões para designar os veados como "animais selvagens nocivos", em vez de gado, abrindo assim caminho para que a manada seja reduzida através da caça ou de outras medidas.

Um veado anestesiado na ilha de Anma, em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji Veados reúnem-se na ilha de Anma, em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji Seo Yong-bok, 78 anos, verifica uma rede de malha de 1,8 metros de altura, que visa proteger o seu campo de arroz dos veados, na Ilha Anma em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji Fotogaleria Um veado anestesiado na ilha de Anma, em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji

"Há tantos veados, nunca tinha visto tantos como agora", disse Kim Seung-man, que deixou o seu trabalho de desenterrar ginseng para anestesiar os veados com dardos de zarabatana, de modo a que possam ser transportados para fora da ilha, numa tentativa de reduzir o seu número.

Ainda assim, a ilha tem muito para oferecer aos visitantes, disse Jang, já que os veados são uma ameaça apenas para os residentes, particularmente para os poucos que ainda cultivam.

Foto Veado atrás de uma árvore na ilha de Anma, em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji

Espalhados por uma área apenas ligeiramente maior do que o Central Park em Manhattan, estima-se que os veados sejam actualmente 1000, após anos de pastagem e reprodução livre na ausência de predadores.

"Só quero que todos os veados da ilha desapareçam para sempre", desabafa Han Jeong-rye, de 80 anos, a trabalhar na sua horta rodeada por uma rede de malha com 1,8 metros de altura, mas que não representa qualquer obstáculo para os veados, que saltam ou rasgam a rede. "É totalmente inútil, eu não suporto isso. Ficaria feliz se alguém pudesse, por favor, capturá-los."

Filas de redes semelhantes, algumas com até dois metros de altura, e até cercas de arame farpado, rodeiam as mudas de arroz nos campos da ilha, mas os veados acabam por contorná-las, derrotando os esforços dos agricultores.

Kang Dae-rin, 63 anos, corta os chifres de um veado anestesiado enquanto as carraças rastejam à volta da sua cabeça na Ilha Anma em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji Kim Seung-man, 63 anos, segura chifres de um veado anestesiado na ilha de Anma, em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji Fotogaleria Kang Dae-rin, 63 anos, corta os chifres de um veado anestesiado enquanto as carraças rastejam à volta da sua cabeça na Ilha Anma em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji

Tudo por causa dos chifres

Os veados chegaram à ilha por volta de 1985, quando cerca de 10 foram trazidos por três agricultores, na esperança de colher os seus chifres, que caem anualmente e são muito apreciados na medicina tradicional.

Os substitutos de chifres em desenvolvimento, cobertos de pêlos curtos e macios à medida que crescem, são cortados e comercializados antes de endurecerem. Prescritos juntamente com o ginseng e as ervas medicinais, são fervidos em água para fazer um remédio tradicional, cujo custo aumenta com a qualidade e o número de chifres cortados na infusão.

Mas a diminuição do interesse por estes medicamentos, a partir de meados da década de 1980, fez secar rapidamente o mercado dos chifres, levando os criadores de veados a abandonar os animais e a partir.

Um veado salta para perto de Kim Seung-man, 63 anos, enquanto este tenta anestesiá-lo com uma zarabatana na ilha de Anma em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji Jang Jin-young, 43 anos, líder de um grupo de jovens, aponta para uma fotografia que mostra uma horta danificada por veados na ilha de Anma, em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji A lua cheia nasce por detrás de veados que vagueiam pela cidade na Ilha Anma em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji Fotogaleria Um veado salta para perto de Kim Seung-man, 63 anos, enquanto este tenta anestesiá-lo com uma zarabatana na ilha de Anma em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji

Actualmente, o grande número de veados selvagens em vastas áreas florestais da ilha torna praticamente impossível a sua captura, afirma Kang Dae-rin, que os comercializa e gere uma exploração de veados perto de Seul, capital da Coreia do Sul.

A esmagadora quantidade de veados também torna inútil o recurso à sedação, uma vez que os animais também sofrem de uma grave infestação de carraças, o que torna difícil o transporte dos próprios ou mesmo dos seus chifres, acrescentou Kang, que fez várias viagens para avaliar o potencial da ilha como fonte de material.

Foto A silhueta de um veado no pôr-do-sol na Ilha Anma em Yeonggwang, Coreia do Sul REUTERS/Kim Hong-Ji

"São muitos mais do que eu pensava", disse Kang, enquanto esperava para embarcar num ferry para a viagem de duas horas.