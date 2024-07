Cerveja artesanal Santa Cruz para ajudar a reconstruir a igreja

O padre Edgar Clara, pároco da Igreja de Santa Cruz do Castelo, e o escritor Afonso Cruz, autor do livro Jesus Cristo Bebia Cerveja juntam-se — no dia dos seus aniversários, 9 de Julho, pelas 17h, no bar Crafty Corner, em Lisboa — para apresentar a cerveja artesanal Santa Cruz.

Pretende esta cerveja artesanal idealizada pelo padre Edgar Clara, "fabricada de forma cuidada e artesanal pela Xó e temperada com medronho e cardamomo pela Medronho & Canela", "brindar à amizade, solidariedade e sustentabilidade ambiental", lê-se em comunicado.

Os seus criadores justificam. O nome da cerveja vem da Igreja de Santa Cruz do Castelo. "É aqui que o pároco Edgar Clara está empenhado no restauro dos altares e algum espólio até agora guardado a sete chaves, por falta de recursos para a sua recuperação".

Foto O padre Edgar Clara DR

O lançamento da cerveja artesanal Santa Cruz faz parte de um programa cultural e recreativo maior, que a paróquia quer desenvolver até ao próximo ano, para angariar donativos. São necessários cerca de 200 mil euros para o restauro dos altares da igreja, mas também para "dar dignidade" a 11 telas da autoria de Domingos António de Sequeira, que retratam os mártires da Cartuxa de Londres, que terão vindo da Cartuxa de Évora.

“É uma cerveja com sabor solidário e cuja venda ajudará na preservação de um legado com mais de 800 anos. Espero que as pessoas brindem muito à saúde de Santa Cruz”, afirma Edgar Clara, citado na nota de imprensa.

Nesta fase inicial, a cerveja estará à venda na loja da Igreja de Santa Cruz, onde se encontra a bilheteira para o miradouro da Torre da Igreja, no bar Crafty Corner Lisboa e no terraço da Igreja da Graça.

Nélson Carlos, director da Xó, diz ser um produto diferenciador. “A cerveja é do estilo imperial saison, normalmente muito simples. Mas com o medronho e cardamomo demos-lhe nobreza e mais teor alcoólico”, descreve o mestre cervejeiro.

Rui Lopes, responsável pela Medronho & Canela, fala de uma cerveja “amiga do ambiente”. “Quanto maior a aplicação do medronheiro, maior contributo estamos a dar para a resiliência desta planta”, refere o também investigador, sublinhando o importante papel desta espécie como fonte de alimento para os polinizadores durante o Outono e o Inverno, altura em que há menos disponibilidade de flores.