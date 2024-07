Falling Fruit: vamos respigar nos jardins das cidades?

Moirika costumava vir brincar com as filhas para o jardim da Quinta das Conchas, em Lisboa, quando num desses dias notou que uma das árvores que lhes dava sombra era uma pereira – uma pereira carregada de fruta madura. Este recanto tinha sido a zona produtiva da Quinta dos Lilases, parte do actual jardim municipal, e algumas das árvores ainda se mantêm. Naquelas velhas pereiras, agora de ramos “muito altos”, não chegamos a vislumbrar fruta, mas as romãzeiras estão pintalgadas de botões alaranjados e as ameixeiras cobertas de pequenas bolas ainda verdes, aponta. “As únicas que realmente chegam a ficar maduras não se conseguem apanhar porque os miúdos aqui da escola apanham [dos ramos mais baixos] quando ainda estão verdes para atirarem uns aos outros.”

