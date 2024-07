Countryman SE All4: Diversão em modo eléctrico

O Mini capaz de acomodar uma família e partir em aventuras até para fora do asfalto é proposto agora a electricidade. Mais amigo do ambiente, é certo, mas sem perder pitada de emoção.

A obrigatoriedade de todas as marcas a operarem na Europa de realizarem uma transição energética pode parecer-nos mais penosa para umas do que para outras. É que, se no caso de marcas (e modelos) a primarem pela racionalidade a electricidade não parece beliscar-lhes a alma, há outras em que não evitamos torcer o nariz, como é o caso da Mini, reconhecida pela condução emotiva e que não se inibe de elogiar o “go kart feeling” dos seus modelos.

No entanto, também podemos reconhecer a capacidade camaleónica da Mini. Depois de ter sido inglesa, entre 1959 e 2000, e de se destacar pela economia (assim como pelo espaço interior: os nascidos antes da década de 1980 lembrar-se-ão bem de quantos se conseguiam espremer dentro de um no desafio do Passeio dos Alegres, apresentado por Júlio Isidro — curiosidade: o máximo foram 27, durante dez segundos), converteu-se em marca de nicho, depois de ser comprada pelos alemães da BMW.

E a sua gama é desenhada para servir toda a gente, com carroçarias de todos os tipos e mecânicas para vários gostos. Por isso, não se deveria ficar tão surpreendido ao observar que, mesmo a electricidade, nas veias do novo Mini Countryman SE All4 corre emoção a rodos, mais ainda na versão John Cooper Works, que ensaiámos e que, além de exibir equipamento distinto, resulta numa variante endiabrada, com 313cv.

Mas não é só a potência, debitada por dois motores eléctricos, que confere ao Countryman SE All4 uma alma Mini; o binário combinado é de 494 Nm e as prestações dignas de um verdadeiro desportivo, com um tempo de 5,4 segundos para ir de 0 a 100 km/h (a velocidade máxima é de 180 km/h), o que pode revelar-se uma verdadeira bênção numa apertada ultrapassagem (ou numa em que o veículo a ultrapassar parece andar aos ziguezagues…).

Claro que, tal como qualquer eléctrico, o Countryman SE All4 pode ser tranquilo e silencioso — mas só se se quiser. A verdade é que, dependendo do modo seleccionado, o automóvel pode, pelo som emitido, parecer um carro de corridas ou uma espécie de nave espacial num jogo de vídeo, que muitos descrevem como futurista, mas que, a dada altura, me fez lembrar o velhinho Spectrum a carregar através de um leitor de cassetes.

Pronto para tudo

Com uma autonomia de mais de 400 quilómetros, que, com percursos por cidade e alguma auto-estrada, não pareceu ser um logro, este Countryman reivindica uma taxa de carregamento máxima de 130 kW, potência que pode desiludir quando se olha para modelos de outras marcas, como o Kia EV6 ou os Tesla, mas que lhe permite recuperar até 80% da carga da sua bateria 64,7 kWh em meia hora, o que não nos parece constituir um problema.

Visualmente, o Mini destaca-se pela frente bastante vertical, a denunciar a sua vontade de sair do asfalto (algo que não fizemos), mas sobretudo pelo espaço interior, que está mais para “maxi” do que para “mini”. Há lugares para cinco adultos, sendo que os três que se sentam atrás não terão grandes problemas em termos de altura. Já a largura do banco será mais adequada a duas pessoas, enquanto a mala arruma 460 litros, o suficiente para uma família ir de férias, ainda que inferior à capacidade das versões térmicas (e, ao contrário de vários BEV, não há compartimento dianteiro para arrumar cabos).

O Countryman SE All4 vem equipado de série com um ecrã táctil OLED redondo de 9,4 polegadas, onde se pode fazer praticamente tudo, ainda que, felizmente, mantenha alguns atalhos físicos, nomeadamente para mudar o modo de condução: há o Go Kart, o Core Mode, o Green Mode, o Timeless Mode, o Balance Mode, o Vivid Mode e o Personal Mode, sendo que cada um altera a afinação do automóvel, mas também a apresentação do grande ecrã redondo, o que torna a experiência divertida.

No caso da versão John Cooper Works, há bancos JCW especiais com ajuste eléctrico e memória de posição, forro do tejadilho preto, vidros com protecção solar, sistema de som Harman Kardon com 12 altifalantes, além de ser notória a preocupação com a qualidade dos materiais e respectiva montagem.

Ficha técnica Countryman SE All4 John Cooper Works Motor: BEV

Tracção: Integral

Potência: 230 kW (313cv)

Binário: 494 Nm

Ac. de 0 a 100 km/h: 5,6 segundos

Vel. máxima: 180 km/h

Bateria: Iões de lítio/ 64,7 kWh

Consumo: 17,5 kWh/100km*

Autonomia: 416 km*

Lugares: 5

Bagageira: 460 litros Preço: 59.230€ (desde) * valores WLTP

Em suma, o Countryman SE All4 tem uma vertente extremamente prática, continuando a palmilhar o caminho da diversão, mesmo que agora em modo eléctrico, sendo proposto por desde 51.550 euros, valor facilmente inflacionado por todos os extras que fazem dele um automóvel especial, graças aos toques JCW, e que, no caso do veículo ensaiado, com outros extras, como bancos dianteiros aquecidos ou faróis adaptativos Full LED Matrix, atirava o seu valor para esticados 69.139 euros.