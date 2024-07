Um formidável Garrafeira Tinto de 1974 para Roberto Martinez

Eis um homem com poderes especiais de observação, capaz de ver em cada jogo o que mais ninguém vê, e que, perante o desastre anunciado, consegue manter-se sereno e com o blazer sempre apertado.

Quando este texto for lido, é bem provável que o assunto no país seja a eliminação de Portugal no Euro 2024, e aí já se sabe que haverá um espanhol e mais uns quantos jogadores para apedrejar; ou, caso aconteça mais um milagre, se assista de novo à exumação do mito de Aljubarrota, para nos convencermos de que é possível, mesmo guiados por um líder fraquinho e dois combatentes em idade de reforma, abater uma poderosa Espanha. Com Portugal, país que, desde os Descobrimentos, não sabe lidar com o sucesso, tudo pode acontecer. Até mesmo sermos campeões, quando já ninguém apostar um cêntimo em nós. Se não fôssemos assim, que graça teria sermos portugueses?