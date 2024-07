Chaka Khan em Portugal: “Não há barreiras quanto àquilo de que serei capaz no futuro”

Não foi por nada que cantou I’m every woman: sempre foi soul, jazz, rock, infinito e mais além. Conversa com uma das grandes vozes da música popular. Actua dia 10 no Ageas Cooljazz (Cascais).

A propósito do Mês da Música Negra, que os Estados Unidos viveram ao longo de Junho, as mulheres negras ocuparam a rádio pública NPR – ou, pelo menos, uma modesta secretária. Tiny Desk: assim se intitula a série que atrai milhões de espectadores ao YouTube; performances de estrelas e promessas, vídeos embalados numa sensação caseira. Longe do nicho de indie rock branco onde começou, a Tiny Desk recebeu há poucas semanas Chaka Khan, dominando a Internet com uma prova de fogo: 34 minutos de canções, acumuladas em 50 anos de carreira, cantadas com a desfaçatez de um ícone aos 71 anos.