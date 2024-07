O tour dos gatos em Mineápolis começou como uma brincadeira; agora, atrai centenas

John Edwards achou que seria hilariante — e algo ridículo — dar um passeio pelo seu bairro de Mineápolis admirando os muitos felinos que lá vivem.

“É o tipo de bairro densamente povoado onde, se andarmos por aí, vamos ver muitos gatos”, disse Edwards, que vive em Lowry Hill East — muitas vezes chamado “The Wedge” devido à sua forma de cunha — onde vivem cerca de 9300 pessoas.

Há sete anos, cerca de uma dúzia de pessoas apareceram para o passeio improvisado dos gatos, liderado por Edwards. Ao longo de uma caminhada de três quilómetros, o grupo parou para ver cerca de 20 gatos a espreitar pelas janelas.

Edwards — que dirige uma publicação mediática muito local chamada Wedge Live — nunca previu que o seu conceito de uma visita guiada de gatos fosse vingar. Mas as pessoas adoraram e queriam mais, por isso Edwards começou a organizar um passeio anual de gatos.

E o evento cresceu, ano após ano. “Era uma brincadeira e agora é a sério”, disse Edwards. “Apenas pensei que seria um tema engraçado para um evento, e acabou por se tornar numa coisa a que centenas e centenas de pessoas queriam ir.”

Foto Os participantes trouxeram o seu equipamento de gato, incluindo este chapéu Cortesia Taylor Dahlin

Foto O evento deste ano atraiu cerca de 500 pessoas Cortesia Taylor Dahlin

Na noite de 26 de Junho, cerca de 500 pessoas de todas as idades reuniram-se num parque local, prontas para iniciar o sétimo passeio anual dos gatos. Muitos tinham cartazes a dizer “mostrem-nos os vossos gatos”, e as pessoas também usavam T-shirts, tops e sacos oficiais “Cats of the Wedge”. Os jornalistas locais estavam lá para cobrir o passeio.

“É incrivelmente estranho”, disse Edwards sobre o seu evento anual, cuja participação é gratuita. “Eu adoro fazer coisas estranhas e patetas como esta.”

Outras pessoas também gostam. Embora o passeio dos gatos seja frequentado principalmente por habitantes locais, alguns viajam dos subúrbios circundantes — ou de mais longe — para estarem presentes.

“No ano passado, até tivemos um tipo que veio de Oklahoma City especificamente para o passeio dos gatos”, disse Edwards. “Ele disse que tinha isto na sua lista de desejos e veio de avião.”

Agora que o evento cresceu consideravelmente, Edwards pede aos residentes que queiram incluir os seus felinos no passeio que se registem com antecedência. Este ano, houve cerca de 22 paragens ao longo da visita de uma hora, embora houvesse vários “gatos bónus” (como Edwards lhes chama) cujos donos viram a agitação no exterior e decidiram trazer os seus amigos peludos para se juntarem à diversão. Havia também um memorial para uma antiga gata da digressão chamada Princess Pickles.

Foto Um memorial para Princess Pickles Cortesia Taylor Dahlin

Enquanto muitos gatos permanecem dentro das suas casas, outros saem para se misturarem. O grande grupo bloqueia o trânsito, mas os condutores parecem não se importar.

“É apenas um encontro com os vizinhos, um passeio e observação de gatos”, disse Taylor Dahlin, que vive num bairro próximo e já participou em cinco passeios de gatos ao longo dos anos. “Nunca tinha ouvido falar de nada do género. É uma forma tão divertida de passar uma noite”.

Paula Chesley também é uma grande fã do passeio dos gatos. Durante três anos, exibiu a sua gata Billie Jean. Levou-a para a rua num carrinho de bebé para socializar com as pessoas. “Ela adorava”, disse Chesley, acrescentando que conheceu muitos amigos através da digressão. Billie Jean morreu no passado mês de Julho, mas Chesley ainda estava ansiosa por participar no evento. “É muito caprichoso”, disse ela. “Eu acho que isso apenas traz o senso de tolice das pessoas.”

Chesley espera que o seu novo gato de resgate, Elvis, possa ser apresentado na digressão de gatos do próximo ano, quando estiver menos nervoso. Entretanto, ela adorou conhecer os outros gatos da vizinhança. “É um evento muito alegre”, disse ela.

Foto Margeaux a posar para os visitantes durante a visita guiada do gato Cortesia David Montgomery

Os gatos de David Montgomery, Coda e Margeaux, posaram para as pessoas na sua janela. Montgomery também está a tomar conta de uma ninhada de gatinhos e colocou-os noutra janela para que os visitantes pudessem fazer os seus “oohs” e “aahs”. “As pessoas adoraram”, disse Montgomery. “Adoro mostrar os nossos gatos e ver toda a gente.”

Montgomery mudou-se para o Wedge no ano passado e disse que o passeio dos gatos é um encontro obrigatório para os residentes. “É um dos pontos altos de viver neste bairro, tanto o evento em si, como o tipo de comunidade que a possibilidade de acolher um evento como este reflecte”, afirmou.

A construção da comunidade é o principal objectivo de Edwards para a digressão anual. “Tenho vindo a apreciar muito o quanto as pessoas gostam deste evento”, afirmou.

Foto Edwards dá as boas-vindas ao passeio de 2024 Cortesia Paula Chesley

Edwards quis, no entanto, esclarecer uma coisa: ele não tem um gato. Ele descreve-se mais como uma pessoa que gosta de cães. “Adoro todos os animais, mas prefiro os cães, por isso é estranho que eu seja o tipo da visita guiada dos gatos”, disse, explicando que uma visita guiada de gatos parecia mais simples do que uma visita guiada de cães, uma vez que os cães tendem a ser menos dóceis.

“Não se trata realmente dos gatos”, disse ele. “É um grande número de pessoas que se juntam e partilham uma experiência. Acho que as pessoas gostam mesmo é da camaradagem”.

O tour dos gatos de 2025 já está agendado para 25 de Junho. E Edwards planeia continuar a tradição indefinidamente. “Toda a gente se diverte imenso”, afirmou. “Todos os anos, fico chocado com o ar de felicidade de toda a gente durante o evento.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post