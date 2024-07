Reportagem “Ao fim de 40 anos, Vicente não queria sair da prisão” vence prémio da AMI

Trabalho dos jornalistas do PÚBLICO Ana Cristina Pereira e Paulo Pimenta foi novamente distinguido, desta feita pela AMI, na categoria imprensa escrita.

O Prémio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença foi entregue nesta quarta-feira de manhã, em Lisboa, e o trabalho de reportagem “Ao fim de 40 anos, Vicente não queria sair da prisão” foi o vencedor na categoria imprensa escrita. Este artigo — que na última semana foi distinguido também com o prémio Jornalismo em Saúde, na categoria Saúde Mental, atribuído pelo Clube de Jornalistas e pela Apifarma — é da autoria da jornalista Ana Cristina Pereira e do fotojornalista Paulo Pimenta, ambos do PÚBLICO.

Na cerimónia, que decorreu no Sindicato de Jornalistas, foram ainda atribuídos prémios aos trabalhos de Susana André, da SIC ("Crimes em Claro"), e de Filipe Santa Bárbara, da TSF ("Violeta"), nas categorias televisão e rádio.

Este prémio vai na sua 26.ª edição (foi criado em 1998) e em 2024 apresentou-se com um modelo renovado, dividindo-se em quatro categorias: imprensa escrita, televisão, rádio e multimédia.

A AMI também distinguiu com menções honrosas, na categoria multimédia, a série especial “Portugueses ciganos – uma história com cinco séculos, com textos de Ana Cristina Pereira, infografias de Francisco Lopes, José Alves e Cátia Mendonça, fotografia de Paulo Pimenta e vídeo de Teresa Miranda; um trabalho de Céu Neves (Diário de Notícias) sobre o tráfico de pessoas, e “O cancro tem latitude e longitude”, de Ana Tulha e Leonel de Castro (Notícias Magazine).

O trabalho sobre os portugueses ciganos, composto por cinco capítulos, já ganhou seis prémios de infografia e foi finalista do True Story Award, um prémio mundial de jornalismo que tem em conta apenas textos. Nessa ocasião, o júri fez referência ao crescimento de “um clima de discriminação e preconceito em relação à comunidade cigana” e declarou que este trabalho “empreende um percurso sem precedentes das origens à actualidade desta ‘cultura de resistência’”.

Veja aqui os trabalhos do PÚBLICO que foram distinguidos pela AMI: