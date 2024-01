Reportagem do PÚBLICO nomeada pelo True Story Award 2024

“Cinco Séculos de Portugueses Ciganos”, conjunto de trabalhos do PÚBLICO, é uma das 36 reportagens nomeadas pelo True Story Award 2024 (referente a trabalhos publicados em 2022 e 2023). O trabalho assenta numa viagem às origens e à “cultura de resistência” e surge num contexto de discriminação e preconceito em relação à comunidade cigana em Portugal.

O trabalho de Ana Cristina Pereira — com infografia de Cátia Mendonça, José Alves, Paulo Pimenta, Francisco Lopes e vídeo de Teresa Miranda — está dividido em cinco capítulos e conta com dados nunca antes publicados, fora dezenas de testemunhos e uma extensa lista bibliográfica. A intenção é a de tirar a história “do esquecimento” e fazer com que chegue “às escolas”, pode ler-se na entrada do segundo andamento.

Os trabalhos serão apresentados em eventos do True Story Festival em Berna, na Suíça, que decorrerá entre 24 e 26 de Maio. O júri seleccionará os três textos vencedores — seja pela profundidade dos textos, seja pela sua qualidade e relevância — logo no primeiro dia. Os prémios monetários serão atribuídos por uma fundação independente.

A quarta edição do True Story contou com 974 candidaturas de 101 países diferentes — entre os 36 nomeados estão representados 24 países. As histórias são de guerra, conflitos religiosos, infracções ambientais, criminalidade económica, mas também sobre grandes acontecimentos à escala humana, como a do PÚBLICO.

No destaque para a língua portuguesa, está também uma reportagem do Expresso (“Filhos Únicos da Terra”) e do periódico brasileiro Sumaúma (“De Copérnico a Kafka. Ou como o Estado puniu os médicos que revolucionaram a saúde indígena no Brasil: A história de Urihi”).

​O True Story Award é o primeiro prémio mundial de jornalismo, cujo objectivo é o de diversificar as perspectivas oferecidas pelos meios de comunicação social. O júri do prémio criado em 2019 (e com edições em 2019, 2021, 2023 e 2024) é composto por cinquenta membros, oriundos de 29 países​.