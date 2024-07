Há três portuguesas entre as melhores praias secretas da Europa (chiu...)

"Praias escondidas, enseadas secretas, praias que os locais não querem que você conheça." É assim, numa atitude quase de desmancha-prazeres que a plataforma European Best Destinations (EBD), desde 2009 a promover "o que de melhor há na Europa", aponta o caminho para "as melhores praias secretas da Europa" que são as mais "remotas para fugir das multidões".

Consciente de que também está a contribuir para a sua divulgação, a Fugas deixa a lista dos dezasseis recantos, "tão bonitos quanto mágicos", entre os quais se incluem três praias portuguesas: a praia da Ponta Pequena e a praia João d'Arens, no Algarve, e a praia de Alpertuche, na Arrábida.

O pequeno areal de Alpertuche encontra-se situado em pleno Parque Natural da Arrábida e por se tratar de uma praia em estado quase selvagem não existem acessos por estrada, nem qualquer tipo de infra-estruturas de apoio a banhistas. "Mas vale muito a pena", anota a EBD. "Esta praia é realmente escondida, pequena (10-15 pessoas) e irá proporcionar-lhe o máximo de privacidade. O percurso é magnífico, entre mar e serra num parque natural preservado, e a chegada a esta praia secreta é inesquecível."

Foto Praia João D’Arens, a "última janela para o mar" Miguel Manso

Mais a sul, ficam outros dois pedaços de areia quase secretos. Há um par de anos, a Fugas espraiou-se na ponta de João D’Arens, a "última janela para o mar", entre Portimão e Alvor. "Anexa à praia do Barranco das Canas só é acessível em maré baixa, de barco (como todas, claro) e, daí a sua autonomia singular, por um caminho de cabras – que não é para todos mas muito fácil para quem está habituado a descidas mais selvagens a praias mais imaculadas", escreveu Luís J. Santos, que lá não encontrou nem bares, nem apoios balneares, nem nenhuns serviços. "É só praia-praia e caso arrumado."

Também a Praia da Ponta Pequena merece uma visita prolongada. "Esta magnífica praia escondida numa gruta aberta abre-se para o mar com um arco de rochas douradas", descreve a EBD. A praia é de "difícil acesso" mas a decoração é "verdadeiramente sumptuosa".

O novo ranking inclui seis praias na Grécia (três na ilha de Milos), quatro em Espanha, uma na Croácia, duas em Itália e uma na Turquia.