Beetlejuice, Beetlejuice, de Tim Burton, abre Festival de Veneza

A 28 de Agosto, o Festival de Veneza fará a première mundial de Beetlejuice, Beetlejuice, o novo filme de Tim Burton. Vai ser exibido como título de abertura da 81ª edição do festival, fora de concurso.

É o regresso a uma "velha" história de Burton, a de Adam e Barbara que descobrem terem-se tornado um casal de fantasmas na sequência de um acidente mortal e que contratam um exorcista para expulsar de casa, com sustos, a família Deetz que entretanto comprara a propriedade. Era Beetlejuice - Os Fantasmas Divertem-se (1988), realizado depois de Pee-Wee's Big Adventure e antes de Burton se ter tornado menino querido da indústria com Batman. Já não é essa a sua posição ao regressar com Beetlejuice, Beetlejuice, mas Burton traz Winona Ryder e Michael Keaton na sequela que se passa 36 anos depois dos acontecimentos do filme anterior. Com novidades no cast: Monica Bellucci, neste momento a senhora de Tim Burton, Justin Theroux e Willem Dafoe, este agora com um rosto, falamos dos trabalhos do tempo, que o tem disponibilizado cada vez mais para as fantasias góticas e de terror.

Foto Michael Keaton e Winona Ryder, 36 anos depois...

“Beetlejuice Beetlejuice marca o esperado regresso a uma das personagens mais icónicas do cinema de Tim Burton", diz em comunicado o director da mostra, Alberto Barbera, "mas é também uma confirmação feliz do extraordinário talento visionário e da mestria de um dos mais fascinantes autores deste tempo". Espera-se, mas vai sendo cada vez mais difícil sustentar isso na obra do realizador, as promessas de surpresa, de uma rabanada de imaginação e alucinação. Fazemos figas.