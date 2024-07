Morreu Ismaïl Kadaré, figura maior da literatura albanesa

Com uma obra traduzida em mais de 45 línguas e distinguido com alguns dos mais relevantes prémios literários (Man Booker Internacional, Príncipe das Astúrias, Prémio Jerusalém), o escritor, poeta e ensaísta albanês Ismaïl Kadaré morreu em Tirana esta segunda-feira, aos 88 anos, na sequência de um ataque cardíaco, avançou a agência France-Presse.

Nomeado várias vezes para o Prémio Nobel da Literatura, Kadaré foi um dos grandes opositores da ditadura de Enver Hoxha (1908-1985) e uma voz incansável contra os totalitarismos.

Nascido em 1936, em Gjirokaster, Ismaïl Kadaré testemunhou, em criança, a Segunda Guerra Mundial e a ocupação do seu país pela Itália fascista, a Alemanha nazi e a União Soviética. Em 1963, publicou o seu primeiro romance, O General do Exército Morto, que o tornou rapidamente num dos poucos escritores albaneses com projecção internacional.

Seguiram-se outros trabalhos altamente celebrados, como O Palácio dos Sonhos (1992), A Pirâmide (1994), Abril Despedaçado (2002), A Filha de Agamémnon e o Sucessor (2008), Três Cantos Fúnebres pelo Kosovo (2002) ou, mais recentemente, O Nicho da Vergonha (2018), todos estes publicados em Portugal.

A partir da interioridade e dos conflitos das suas personagens, e através de um registo sismicamente mordaz, Kadaré propõe na sua obra alegorias e releituras da História contemporânea – a olhar para a Albânia bem como para outros países sob o jugo de regimes totalitários, analisando os mecanismos de poder e de opressão por trás da tirania.

Nos anos 1990, Kadaré virou costas ao regime comunista da Albânia e foi para França como exilado político, meses antes da queda do governo de Enver Hoxha.