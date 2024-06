Sigourney Weaver recebe Leão de Ouro do Festival de Veneza

A actriz imortalizada pela saga Aliens será distinguida com o prémio carreira do festival que decorrerá entre 28 de Agosto e 7 de Setembro.

Uma “figura emblemática dos anos 1980”, alguém que modelou a imagem de “uma heroína sem precedentes no cinema de acção”, rivalizando com sucesso com os modelos masculinos do género, enquanto, ao mesmo tempo, desafiava essa imagem ao entregar-se a outro tipo de desafios cinematográficos. É o que lemos no comunicado de Alberto Barbera, director do Festival de Cinema Veneza, palavras dedicadas a Sigourney Weaver. A actriz norte-americana, imortalizada no papel de Ellen Ripley na saga Alien, será homenageada com o prémio carreira no próximo Festival de Veneza.

A decisão foi conhecida esta sexta-feira e, numa declaração reproduzida pela organização do festival, a actriz de 74 anos diz-se “honrada” com a distinção. “Receber este prémio é um privilégio que partilho com todos os realizadores e colaboradores com quem trabalhei ao longo dos anos. É com orgulho que aceito este prémio, em homenagem a todos que ajudaram a dar vida a estes filmes”.

2024 está a revelar-se um ano de consagração europeia para Sigourney Weaver. Em Fevereiro, recebera a mesma distinção nos Goya, os prémios espanhóis de cinema. No caso de Veneza, Sigourney Weaver sucede à realizadora italiana Liliana Cavani e ao actor de Hong Kong Tony Leung Chiu-wai, a quem foram atribuídos o ano passado Leões de Ouro pela carreira.

Assinalando o leque diverso de realizadores com que trabalhou ao longo dos anos, onde se incluem Ridley Scott (Alien - o 8º Passageiro), James Cameron (Aliens – O Recontro Final, Avatar), Roman Polanski (A Noite da Vingança), M. Night Shyamalan (A Vila), Ang Lee (A Tempestade de Gelo), Michael Apted (Gorilas na Bruma), Peter Weir (O Ano de Todos os Perigos), Mike Nicholls (Uma Mulher de Sucesso) ou Woody Allen (estreou-se no grande ecrã com um pequeno papel em Annie Hall), Alberto Barbera considera o Leão de Ouro atribuído a Sigourney Weaver em Veneza como “um reconhecimento justo para uma estrela que construiu pontes entre o cinema de arte mais sofisticado e os filmes que se relacionam com o público de uma forma franca e original, mantendo-se sempre fiel a si própria".

O 81.º Festival de Veneza, entre 28 e 7 de Setembro, terá como presidente do júri Isabelle Huppert, anunciou em Maio o director Alberto Barbera.