A cultura do espumante na Bairrada e o misseiro Ventura

Foi bonito ver tanta gente a beber espumante durante a última festa do vinho e da vinha em Anadia. Fui para assistir ao concerto dos Waterboys, a banda do escocês Mike Scott, que mostrou estar ainda em grande forma, e acabei a noite como um bairradino mais, a beber espumante atrás de espumante, na sobrelotada tenda VIP (mas aberta a toda a gente) da Rota da Bairrada. A Câmara local paga o espaço e a Rota compra os espumantes aos produtores e vende-os com uma pequena margem de lucro, destinada a financiar as suas actividades.

