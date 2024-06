Ex-secretário de Estado Álvaro Campos Ferreira presidirá ao conselho de fundadores da Casa da Música

Escolha do presidente do Conselho de Administração está dependente do representante a designar pela Câmara do Porto e pela Área Metropolitana do Porto e dos novos membros indicados pelos fundadores.

A ministra da Cultura e o ministro de Estado e das Finanças nomearam esta quinta-feira o jurista e ex-secretário de Estado Luís Álvaro Campos Ferreira para o cargo de presidente do conselho de fundadores da Casa da Música, substituindo Luís Valente de Oliveira no triénio 2024-2026. Fica por enquanto por escolher o presidente do conselho de administração, lugar ocupado desde 2021 pelo gestor Rui Amorim de Sousa.

Um despacho conjunto de Dalila Rodrigues e Joaquim Miranda Sarmento designou ainda para o conselho de fundadores a professora universitária Sofia Salgado Pinto, como representante do Ministério da Cultura (MC). Já no conselho de administração, e segundo o mesmo comunicado do MC, a tutela far-se-á representar pelo arquitecto e investigador André Tavares e pelo músico Álvaro Teixeira Lopes.

Falta entretanto conhecer o novo membro do conselho de administração a designar pela Câmara Municipal do Porto e pela Área Metropolitana do Porto, bem como os quatro representantes a eleger pelo conselho de fundadores. Só quando este colectivo estiver formado será eleito o novo presidente do conselho de administração, que terá de ser escolhido por maioria absoluta de votos.

A ministra da Cultura faz “um especial agradecimento” a Luís Valente de Oliveira “pelos anos de serviço e dedicação à Fundação Casa da Música”.

Desde Março que era sabido que a nova administração da Casa da Música só seria nomeada quando o Governo de Luís Montenegro estivesse em funções, uma decisão confirmada no final desse mês pelo conselho de fundadores, após uma reunião que ainda contou com o antecessor de Dalila Rodrigues, Pedro Adão e Silva. O mandato da actual administração terminou já em Dezembro de 2023, mas o Governo de António Costa entrou em gestão após a convocação de eleições antecipadas e o ministério absteve-se de nomear os dois administradores que representam o Estado naquele órgão.

Na altura, disse Pedro Adão e Silva ao PÚBLICO, os privados que integram o órgão decidiram “aguardar também que haja uma nova tutela, para que esse movimento de nomeações possa ser feito em conjunto”.

Luís Álvaro Campos Ferreira é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, é consultor de assuntos internacionais e investimento estrangeiro numa sociedade de advogados “e integra órgãos sociais de diversas organizações de cariz social que desenvolvem trabalho em países africanos de língua portuguesa”, indica o comunicado enviado pela tutela. Ex-deputado e antigo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação nos XIX e XX Governos Constitucionais, foi vice-presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, entre outras funções.

Sofia Salgado Pinto é doutorada em Gestão pela Universidade de Warwick (Reino Unido) e mestre em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, além de ter feito o programa de Liderança para Elevado Potencial na Harvard Business School. É docente na Católica Porto Business School — Universidade Católica Portuguesa desde os anos 1990, membro independente do Conselho de Administração da Mota-Engil SGPS, do Conselho Geral de Supervisão da EDP e do Conselho de Administração da Corticeira Amorim e presidente do Conselho Fiscal do grupo Media Capital.

Álvaro Teixeira Lopes tem o curso superior de Piano do Conservatório de Música do Porto, é professor associado convidado no departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, e director do curso de Música Silva Monteiro no Porto. Programador, integra os Solistas do Porto, o Quarteto Suggia e o Khora Ensemble. É fundador, com a Câmara Municipal do Porto, da Orquestra Juvenil da Bonjóia.

André Tavares é doutorado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e investigador no Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da mesma instituição. Coordenador da Dafne Editora, autor de várias publicações sobre arquitectura, foi programador da Garagem Sul — Exposições de Arquitectura no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e, com Diogo Seixas Lopes, curador-geral da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2016.