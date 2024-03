Casa da Música aguarda novo Governo para nomear administração

A nova administração da Casa da Música só será nomeada quando o futuro governo liderado por Luís Montenegro já estiver em funções. A decisão foi confirmada esta quinta-feira no conselho de fundadores, no qual participou o ainda ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, a quem foi apresentado um plano de acção com medidas concretas, algumas a serem executadas previsivelmente já este ano, e que visam, sobretudo, assegurar o equilíbrio financeiro da instituição no futuro próximo.

