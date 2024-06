Não precisas de um dumbphone para usar menos o telemóvel — experimenta estas apps

Comprar um telemóvel com teclas para estar menos nas redes pode ficar mais caro do que instalar uma app no smartphone que as bloqueie temporariamente. AppBlock e Freedom são algumas.

Ter um dumbphone não é só usar um telemóvel com teclas para jogar Snake, não ter Whatsapp, Instagram, TikTok, Spotify ou apps que controlam todos os nossos passos (literalmente). Os smartphones também têm potencial para serem dumphones — basta instalar uma das muitas aplicações que limitam as funcionalidades do telemóvel e evitam distracções.

A Blank Spaces é um desses exemplos. Funciona como uma espécie de “detox” de todos os extras de um smartphone que podem ser desinstalados ou simplesmente bloqueados durante umas horas. Eric (ou Reysu), como é conhecido no YouTube, experimentou a segunda opção num dos vídeos do canal onde mostra como funciona a aplicação.

Mas antes, os motivos. Passava horas agarrado ao telemóvel, entre mensagens, pesquisas no Google, notificações e curiosidade de ver o que se passava nas redes sociais. Queria reduzir o tempo agarrado ao ecrã e continuar a usar um smartphone, por isso, tirou-lhe características até ter um dumbphone. Fê-lo em apenas dois passos.

Depois de instalar a Blank Spaces, selecciona-se um máximo de dez funcionalidades que vão ser usadas diariamente, por exemplo as opções de fazer chamadas, enviar e receber mensagens, escrever nas notas ou usar o email. Estas vão aparecer em lista no ecrã principal do telemóvel.

Para evitar recaídas, as redes sociais podem ser bloqueadas temporariamente. Eric diz que só as usa a partir das 18h.

“Se calhar só vamos bloquear as redes sociais de manhã e desbloqueá-las à noite. Mas acho que vale a pena adaptar o layout do smartphone para que só o usemos pelas razões que realmente precisamos. Esta configuração é melhor do que a de um dumbphone porque posso ler QR Codes e fazer pagamentos”, explicou.

Mas há um problema: a Blank Spaces só é gratuita durante os primeiros sete dias. Ainda assim, é mais barata do que comprar um dumbphone, cujo peço médio varia entre os 20 e os 30 euros.

Segundo o site Medium, os utilizadores desta app podem optar por uma subscrição mensal (3,66 euros), anual (12,86 euros) ou um pagamento único 21,14 euros para a usarem para sempre.

Na Play Store existem outras aplicações que fazem a mesma coisa. Toma nota de algumas.

AppBlock

Esta é gratuita e, como o nome indica, vai bloquear temporariamente as aplicações e sites que são motivo de distracção durante o dia e assim aumentar a produtividade. Está disponível na Play Store e App Store.

Freedom

Fred Stutzman também se distraía constantemente com as notificações do telemóvel, e para controlar a dependência da tecnologia, criou a Freedom

Segundo a descrição, a app mantém qualquer um afastado dos sites e redes socais até oito horas e é a escolha de mais de um milhão de pessoas.

“Chamei-lhe Freedom (liberdade) porque foi isso que senti, pela primeira vez em muito tempo senti que era eu que tinha o controlo sobre a tecnologia e não o contrário”, afirma no vídeo de apresentação. É gratuita e está disponível para Android e iOS.

StayFocused

Existe uma versão grátis, mas está limitada a três funcionalidades como editar ou eliminar aplicações do telemóvel.

A versão Pro é grátis durante 14 dias e depois disso a app oferece dois planos: o Pro 1-user só pode ser usado por uma pessoa e custa 17 euros. O Pro 3-user dá para ser partilhado por três pessoas e fica por 32 euros, lê-se no site.

Tal como as outras, os utilizadores podem bloquear as aplicações que quiserem durante o tempo que quiserem. E os pais, destaca o vídeo de apresentação, podem usá-la para controlar as horas que os filhos passam no telemóvel.

Existe para Android e iOS.

StayFree — Screen Time & Limit App Usage

Além do bloqueio temporário, esta aplicação vai cronometrar o tempo que a pessoa usa determinada app. A opção “limites em movimento” pede para o utilizador definir os minutos ou horas que a vai usar. Quando o tempo acabar, é expulso e não pode usar a app durante o tempo que definiu.

É gratuita e existe para Android e iOS.

Forest: Focus for Productivity

Em português significa “floresta” e usa árvores para manter as pessoas afastadas dos telemóveis. Primeiro cada utilizador define o período de tempo que ficar sem usar o telemóvel e, se cumprir, cresce uma árvore na aplicação. O objectivo é nascerem várias todos os dias.

Segundo o comentário de um utilizador, a app tem ainda frases motivacionais que aparecem no ecrã e emite sons da Natureza. O site acrescenta que em 2018, a Forest foi considerada a melhor aplicação de produtividade pelos Google Play Editors e é utilizada por mais de dois milhões de pessoas de 136 países.

No entanto, e tal como a Blank Spaces e a StayFocused, é paga: custa 3,66 euros para iOS e 1,82 euros para Android.