Prémio Camões para a poeta brasileira Adélia Prado

A poeta brasileira Adélia Prado é a vencedora da 36.ª edição do Prémio Camões, o mais celebrado galardão literário de língua portuguesa, no valor de 100 mil euros. Nascida em Divinópolis, estado de Minas Gerais, em 1935, formada em Filosofia, está publicada em Portugal pela Assírio & Alvim, que em 2016 lhe editou a antologia Tudo o que Existe Louvará, e pela Cotovia, onde saíram entre 2002 e 2003 os volumes Solte os Cachorros, Com Licença Poética e Bagagem. No Brasil, já fora galardoada com os prémios Jabuti e Machado de Assis, entre outros.

“Adélia Prado é autora de uma obra muito original, que se estende ao longo de décadas, com destaque para a produção poética. Herdeira de Carlos Drummond de Andrade, o autor que a deu a conhecer e que sobre ela escrever as conhecidas palavras: 'Adélia é lírica, bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo…'", lê-se na acta do júri, que deliberou por maioria, e para quem "Adélia Prado é uma voz inconfundível na literatura de língua portuguesa.”

Com o prémio este ano do lado de Portugal, as duas representantes nacionais do júri foram Clara Crabbé Rocha, professora catedrática aposentada da Universidade Nova de Lisboa, e Isabel Cristina Mateus, professora Auxiliar da Universidade do Minho. Do lado brasileiro participaram Cleber Ranieri Ribas de Almeida, professor associado da Universidade Federal do Piauí, e Deonísio da Silva, professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos; em representação dos países africanos de língua oficial portuguesa estiveram os académicos moçambicanos Francisco Noa, professor da Universidade Eduardo Mondlane, e Dionísio Bahule, professor da Universidade Pedagógica de Maputo.

Não era a primeira vez que Adélia Prado aparecia entre os nomes propostos para o Prémio Camões. E, neste ano, “foi entendimento do júri que importava fazer justiça e fazer, de algum modo, a consagração de um percurso literário com mais de cinco décadas”, explica ao PÚBLICO a académica e membro do júri, Isabel Cristina Mateus. Adélia Prado tem uma obra com “uma extensão notável”, repartida por diferentes géneros, mas a atribuição do prémio foi feita “sobretudo por razões de ordem literária” e “pela valorização do património literário e cultural português.”

No ano passado, o Prémio Camões foi atribuído ao tradutor e ensaísta português João Barrento. Em 2022, o galardoado foi o ensaísta, romancista, professor, poeta e tradutor brasileiro Silviano Santiago. Em 2021, a escritora moçambicana Paulina Chiziane tornou-se a primeira mulher africana a receber o galardão, que no ano anterior coube ao académico e camonista português Vítor Aguiar e Silva (1939-2022) e em 2019 ao escritor brasileiro Chico Buarque de Hollanda.

O escritor cabo-verdiano Germano Almeida recebeu o Prémio Camões em 2018, o poeta português Manuel Alegre em 2017, o escritor brasileiro Radouan Nassar em 2016, a escritora portuguesa Hélia Correia em 2015, o historiador brasileiro Alberto Costa e Silva em 2014, o escritor moçambicano Mia Couto em 2013 e o escritor brasileiro Dalton Trevisan em 2012. Nas três edições anteriores, foram galardoados outros tantos poetas: o português Manuel António Pina, em 2011; o brasileiro Ferreira Gullar, em 2010, e o cabo-verdiano Arménio Vieira, em 2009. O prémio foi entregue a João Ubaldo Ribeiro em 2008 e a António Lobo Antunes em 2007. O escritor angolano Luandino Vieira, vencedor do Camões em 2006, recusou-o.

O Prémio Camões foi instituído por Portugal e pelo Brasil em 1989, tendo Miguel Torga sido o seu primeiro vencedor. Seguiram-se João Cabral de Mello Neto (1990), Vergílio Ferreira (1992), Rachel de Queiroz (1993) e Jorge Amado (1994). O prémio Nobel da Literatura José Saramago também o recebeu, em 1995, bem como Eduardo Lourenço (1996), António Cândido (1998), Sophia de Mello Breyner Andresen (1999), Autran Dourado (2000), Eugénio de Andrade (2001), Maria Velho da Costa (2002), Rubem Fonseca (2003), Agustina Bessa-Luís (2004) e Lygia Fagundes Telles (2005).

É o Ministério da Cultura português, através da DGLAB, com a colaboração do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Cultural ​(GEPAC), que organiza, pela parte portuguesa, a atribuição do prémio. Pelo lado do Brasil, a instituição responsável é a Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.​