Violação do segredo de justiça: ouvir a PGR é interferir no Ministério Público?

Uma audição necessária ou uma intromissão na independência do Ministério Público?

O PAN entregou esta segunda-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais o pedido para chamar a procuradora-geral da República, Lucília Gago, ao Parlamento. BE, PCP e Livre concordam com a necessidade de ouvir a magistrada e deverão viabilizar esse requerimento. Uma audição necessária ou uma intromissão na independência do Ministério Público?

