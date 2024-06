Ucrânia: Rússia veta 81 media europeus, incluindo quatro portugueses

A França é o país mais visado, com nove órgãos de comunicação social proibidos. Há quatro portugueses, incluindo o PÚBLICO.

A Rússia vai proibir o acesso por internet no país a 81 meios de comunicação social europeus, incluindo o PÚBLICO, a RTP Internacional, o Expresso e o Observador, anunciou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

A medida visa retaliar contra a decisão da União Europeia (UE) de proibir “qualquer actividade de radiodifusão” aos meios de comunicação social russos RIA Novosti, Izvestia, Rossiyskaya Gazeta e Voice of Europe, que entra hoje em vigor, segundo o ministério.

As restrições abrangem meios de comunicação social da UE, argumenta o ministério num comunicado, “divulgam sistematicamente informações falsas sobre o desenrolar” da operação militar especial na Ucrânia.

A Rússia designa a invasão e consequente guerra na Ucrânia, em curso desde Fevereiro de 2022, como uma operação militar especial para “desmilitarizar e desnazificar” o país vizinho.

Desde o início da guerra, a UE proibiu as emissões de canais russos como o RT no espaço europeu por considerar que difundiam propaganda de Moscovo e desinformação.

Os media russos visados “têm sido essenciais e instrumentais na apresentação e apoio à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e na desestabilização dos seus países vizinhos”, segundo a UE.

As novas restrições foram aprovadas pelo Conselho Europeu em 17 de Maio e mereceram as medidas retaliatórias agora anunciadas pela diplomacia de Moscovo.

Além de Portugal, são visados media de Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Hungria, Grécia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos, Polónia, República Checa, Roménia e Suécia.

A França é o país mais visado, com nove órgãos de comunicação social, incluindo a agência AFP, TF1, Le Monde, Libèration e L’Express.

A agência espanhola EFE também é uma das visadas, bem como a RTVE e os jornais El Mundo e El País.

A Alemanha figura na lista com Der Spiegel, Die Zeit e Frankfurter Allgemeine.

“O lado russo avisou repetidamente e a vários níveis que o assédio politicamente motivado a jornalistas nacionais e as proibições infundadas aos meios de comunicação social russos na UE não passarão despercebidos”, disse a diplomacia de Moscovo.

O ministério de Serguei Lavrov referiu que, apesar dos avisos, “Bruxelas e as capitais dos países do bloco optaram por seguir o caminho da escalada, forçando Moscovo a tomar contramedidas espelhadas e proporcionais com outra proibição ilegítima”.

A diplomacia russa responsabilizou a UE e aos países em causa pela “evolução dos acontecimentos”. “Se as restrições impostas aos meios de comunicação social russos forem levantadas, a parte russa também reconsiderará a sua decisão em relação aos operadores de meios de comunicação social mencionados”, acrescentou.