Cotrim Figueiredo candidata-se a presidente dos liberais europeus

João Cotrim Figueiredo é candidato à liderança do grupo parlamentar dos liberais europeus Renovar a Europa ― a terceira maior força no Parlamento Europeu ―, apurou o PÚBLICO junto de fonte da Iniciativa Liberal (IL). A candidatura do ex-líder liberal pretende fazer frente à da actual líder do grupo parlamentar dos liberais, Valérie Hayer, eleita em Janeiro.

De acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO, o espaço para uma candidatura de João Cotrim de Figueiredo começou a surgir nas últimas semanas dentro do partido Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE).

Nas eleições de 9 de Junho, o grupo dos liberais perdeu cerca de 30 deputados e o resultado da Iniciativa Liberal, que foi o quarto partido mais votado e conseguiu eleger dois eurodeputados (João Cotrim de Figueiredo e Ana Martins), foi visto como um "bom resultado" e "exemplo do liberalismo a crescer em contraciclo com os resultados globais na Europa".

A comunicação da decisão foi feita aos eurodeputados da ALDE através de um email no domingo. A candidatura de João Cotrim de Figueiredo é apoiada pelos co-presidentes da ALDE, Ilhan Kyuchyuk e Timmy Dooley, que assinam o email em causa.

Recentemente, num encontro do partido em Vilnius, na Lituânia, João Cotrim Figueiredo discursou sobre os valores liberais e os desafios que os liberais europeus têm de enfrentar após os resultados eleitorais destas eleições europeias, o que terá sido um dos empurrões finais para a candidatura do eurodeputado português.

No entendimento da IL, sabe o PÚBLICO, não faz sentido que Hayer se mantenha na presidência do grupo parlamentar uma vez que os franceses perderam cerca de metade da sua representação no Parlamento Europeu.

Apesar do optimismo que se sente nos corredores liberais portugueses, a vitória de João Cotrim Figueiredo não é dada como garantida. A sua estratégia para esta candidatura deverá passar por se assumir como "a cara das reformas que é preciso implementar no grupo".