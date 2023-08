Em preparação de eleições europeias, IL recebe ALDE no Porto

O evento, intitulado “O Caminho para as Eleições de 2024 - Town Hall”, será a 24 de Agosto e tem como mote “aproximar os europeus e as comunidades através da mobilidade”.

A Iniciativa Liberal organizará com a Aliança dos Liberais e Democratas Europeus (ALDE) — que integra a família europeia Renovar a Europa, a terceira maior força no Parlamento Europeu (PE) — um evento no Porto, no qual, além do presidente da IL, estarão presentes Eva Kjer Hansen, vice-presidente do ALDE, e Álvaro Costa, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

O evento, intitulado “O Caminho para as Eleições de 2024 - Town Hall", será a 24 de Agosto, data em que se celebra a revolução liberal no Porto, e tem como mote “aproximar os europeus e as comunidades através da mobilidade”.

Segundo um comunicado enviado às redacções, este encontro “pretende abordar as principais questões e preocupações dos cidadãos europeus com foco específico na mobilidade e no seu impacto na sociedade, desde a perspectiva económica ao desenvolvimento pessoal e progresso social”.

A Iniciativa Liberal concorrerá às eleições europeias de 2024 apostando numa “perspectiva liberal que estará representada no manifesto do ALDE Party” — lê-se no mesmo comunicado —, sendo prioridade deste evento “debater e delinear” essa visão.

Em Janeiro deste ano, Rui Rocha, presidente dos liberais, elegeu como objectivo das próximas eleições eleger o primeiro eurodeputado da IL. Em Junho passado, Rocha reuniu-se com o presidente do grupo político do Parlamento Europeu Renew Europe (Renovar a Europa), Stéphane Séjourné, e com o vice-presidente executivo, Malik Azmani, a propósito da preparação da cimeira "Renew Europe Leaders".

Fundado em 1993, o ALDE Party é uma aliança europeia composta por partidos liberais e democráticos de diferentes países. Nas Eleições Europeias de 2019, o ALDE foi a terceira maior força política representada nas organizações da União Europeia, com 109 deputados no Parlamento Europeu​. Segundo o seu sítio na internet, contam com mais de 70 partidos-membro, mas nem todos estão representados no PE. A IL aderiu ao ALDE logo no ano da fundação do partido, em 2017.