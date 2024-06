UE vai transferir 1,4 mil milhões de euros de proveitos dos bens congelados russos para a Ucrânia

A União Europeia prepara-se para transferir, já na próxima semana, uma primeira parcela de 1,4 mil milhões de euros resultantes dos proveitos extraordinários dos activos do Banco Central da Rússia que estão imobilizados ao abrigo do regime das sanções, para o orçamento do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que sustenta a ajuda militar dos 27 ao Governo de Kiev. Uma segunda parcela, de cerca de 1,1 mil milhões, será transferida antes do final do ano.

