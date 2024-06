O concurso de piano Santa Cecília é mais do que competição, é revelar talento

O Porto é, por estes dias, a capital do piano, com o Concurso Internacional Santa Cecília a estender-se a diferentes espaços da cidade, com epicentro na Casa da Música.

O chinês Luwangzi Li, de 16 anos, está pela primeira vez na Europa para competir num concurso internacional de piano. É o mais jovem participante da 26.ª edição do Concurso Internacional Santa Cecília (CISC), que arrancou na sexta-feira com um recital de lançamento de um álbum do pianista vencedor da edição anterior, em 2023: o prémio do concurso prevê, precisamente, a gravação de um disco e Artem Kuznetsov apresentou-o na Fundação Eng.º António de Almeida, no Porto.