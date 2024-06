Em dia de Arraial Pride, o orgulho voltou a tomar Lisboa

Dezenas de milhares de pessoas voltaram este sábado, 22 de Junho, ao Terreiro do Paço, em Lisboa, para o Arraial Pride, num dia de celebração da liberdade e do orgulho LGBTI+, mas também de reivindicação.

"Além de uma celebração das nossas identidades, da nossa liberdade e dos direitos que já conquistámos, este é também um momento de reivindicação, de ocupação, de solidariedade e de coexistência do muito e urgente que há por fazer em matéria de Direitos Humanos em Portugal e no mundo", lê-se no programa do evento organizado pela Associação ILGA Portugal.

O arraial que começou pelas 16h de sábado termina na madrugada deste domingo, às 2h, após várias horas de música, dança, discursos, actividades associativas e para crianças.

Daqui a duas semanas, a 6 de Julho, as ruas da capital tornam a pintar-se de todas as cores para a 25.ª marcha do Orgulho de Lisboa, que sairá do Marquês de Pombal e descerá a Avenida da Liberdade, em direcção ao Terreiro do Paço.