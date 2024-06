O Montebelo Aguieira cresceu. E não foi só em tamanho

Aos apartamentos e moradias, o Montebelo virado para a albufeira da Barragem da Aguieira juntou um hotel com 58 quartos. Todos eles com uma vista deslumbrante e varanda privativa. O resto é paisagem.

Natureza, sossego e ar puro. Mantém-se tudo intocável. A única alteração reside num novo e discreto edifício, que permitiu criar uma nova área de alojamento, toda ela virada para a água. O Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa conta agora também com um hotel, complementando a oferta já existente (apartamentos e moradias). São 58 quartos, entre os quais estão duas suítes, e novas salas de eventos com vista para a albufeira. Cresce a capacidade, sem deixar a qualidade de fora. Pelo contrário. A pretexto da abertura do hotel, concretizada no ano passado, o empreendimento turístico do grupo Visabeira tem vindo a reformular a decoração dos espaços já existentes, nomeadamente o restaurante e os apartamentos e villas. Também há mais um parque para as crianças e uma ligação directa à marina, através de uma escadaria de madeira.