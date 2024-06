Suspeitos da burla “Olá pai, Olá mãe” detidos em Leiria e obrigados a apresentações bissemanais

O casal detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita dos crimes de branqueamento e burla qualificada, no âmbito da investigação da burla "Olá pai, Olá mãe", ficou obrigado pelo Tribunal de Leiria a apresentações bissemanais.

Segundo disse à Lusa fonte policial, após terem sido ouvidos por um juiz de instrução criminal, o casal, de 36 e 23 anos, ficou com as medidas de coacção de apresentações bissemanais, entrega de passaporte e proibição de se ausentarem do país.

O casal tinha sido detido em Leiria pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Leiria da Polícia Judiciária (PJ), após "um intenso processo de investigação que decorria há cerca de dez meses, e que agrega, à data, um total de 21 inquéritos, espalhados pelo país".

Fonte da PJ adiantou à Lusa que este casal, de nacionalidade estrangeira, utilizou o mesmo modus operandi da burla "Olá pai, Olá mãe", mas não tem qualquer relação com as outras detenções já efectuadas pela PJ no âmbito do mesmo tipo de crime.

O desenrolar da investigação da PJ apurou que o casal, através de contas próprias e de terceiros, recebia fundos das vítimas, imediatamente dispersados por contas em países europeus e, depois, transferidos para um país sul-americano, para contas que o casal titulava. "Os valores angariados com as burlas e branqueados pela circulação, via contas nacionais, europeias e destinadas ao país de origem dos detidos, ascendem a largas dezenas de milhares de euros."

A PJ vai continuar a investigação para a completa quantificação de valores e identificação do número de cidadãos que foram vítimas do esquema criminoso.

Tendo em conta o resultado da prova recolhida, a PJ solicitou ao titular da acção penal (Departamento de Investigação e Acção Penal de Leiria) a emissão de mandados de detenção e a promoção de uma busca domiciliária. No decurso da busca foi apreendido "relevante acervo de prova, bem como a apreensão de 45 munições de calibre de guerra".