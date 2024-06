Rui Rio compara métodos da justiça à PIDE: tem razão?

Rui Rio criticou a vinda a público de escutas do antigo primeiro-ministro António Costa.

O antigo líder do PSD Rui Rio tem feito largas críticas ao funcionamento da justiça em Portugal. Nos últimos dias, Rio criticou a vinda a público de escutas do antigo primeiro-ministro António Costa, obtidas por se estar a gravar de forma continuada o antigo governante João Galamba. Tem razão nas críticas que faz Rui Rio?

