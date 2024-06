Mãe das gémeas garante que nunca falou com Marcelo ou Nuno Rebelo de Sousa

Daniela Martins está esta sexta-feira a ser ouvida na comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas. A mãe das crianças garante que nunca falou com o Presidente da República.

Daniela Martins, mãe das gémeas luso-brasileiras que receberam um dos medicamentos mais caros do mundo no Hospital de Santa Maria, garantiu esta sexta-feira, durante a sua audição na comissão de inquérito ao caso, que ainda decorre na Assembleia da República, que nunca falou com Marcelo ou Nuno Rebelo de Sousa.

Depois de, numa entrevista dada à TVI ter dito que conhecia a nora do Presidente da República, Daniela Martins negou agora essa versão. “Peço imensa desculpa, fui parva, errei, porque disse algo que não era verdade”, admitiu, acrescentando que a frase que disse “foi falsa e infeliz” e que só conheceu a mulher de Nuno Rebelo de Sousa num jantar de Natal em São Paulo, anos depois. "Caí numa armadilha, com uma câmara escondida em minha casa", sublinhou Daniela Martins, referindo-se à entrevista da TVI.

Assumindo nervosismo e em lágrimas, a mãe das duas crianças referiu que o processo de nacionalização das gémeas começou em São Paulo a 16 de Abril de 2019, quando estas tinham cinco meses de idade e quando não havia ainda suspeita de nenhuma doença. As crianças receberam a cidadania portuguesa a 2 e 3 de Setembro de 2019 e Daniela Martins, neta de quatro avós portugueses, recebeu a cidadania “há mais de 15 anos”. O diagnóstico de atrofia muscular espinal das gémeas só chegou a 9 de Setembro de 2019. Nesse sentido, Daniela Martins argumentou que as notícias sobre a obtenção de cidadania das crianças em 14 dias, “foi notícia falsa”.