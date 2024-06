Tiago Rodrigues apela aos franceses para votarem contra a extrema-direita

O director do Festival de Avignon, que abre a 29, véspera da primeira volta das eleições antecipadas convocadas por Emmanuel Macron, diz ser sua responsabilidade apelar ao voto no campo democrático.

O encenador português Tiago Rodrigues apelou aos franceses para “travarem a extrema-direita” nas próximas eleições, cujas duas voltas – a 30 de Junho e a 7 de Julho – terão lugar durante o Festival de Avignon, que dirige desde 2022, e cuja 78.ª edição abre no próximo dia 29.

“Assumo a minha responsabilidade, enquanto director do Festival de Avignon, de incitar toda a gente a ir votar e a defender o campo democrático nas próximas eleições”, afirmou o encenador português à agência AFP.

Em conjunto com os responsáveis do alternativo Festival Off, Harold David e Laurent Domingos, e com a presidente da Câmara de Avignon, Cécile Helle, Tiago Rodrigues participará na próxima segunda-feira numa conferência de imprensa que está a ser convocada sob a sugestiva palavra de ordem “Mobilizemo-nos!”

Embora não vá votar nas eleições francesas – antecipadas por Emmanuel Macron depois dos desastrosos resultados que o seu partido obteve nas eleições europeias, vencidas pela direita populista do Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen –, o encenador lembra que o evento que dirige se “define como um festival cidadão, popular, republicano e democrático” e defende que lhe cabe apelar ao público e aos artistas para irem votar.

“Neste momento em que vemos uma sociedade altamente polarizada, onde os discursos são muito simplificados, o Festival de Avignon pode contribuir para preservar a diversidade, a capacidade de debate e a riqueza fértil do desacordo democrático”, argumenta Tiago Rodrigues, que quer “propor ao público uma experiência colectiva que promova a coesão social e permita um diálogo com os diferentes pontos de vista sobre o teatro e o mundo”.