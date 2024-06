Presidente francês convoca legislativas antecipadas

Na sequência da pesada derrota que se antecipa para o seu partido, Renascimento, e da vitória da União Nacional, chefiada por Marine Le Pen, o chefe de Estado falou aos franceses a partir do Palácio do Eliseu.

“Eu não saberia, ao fim de um dia como o de hoje, fazer de conta que nada aconteceu”, justificou Macron.

Os franceses votam em duas voltas, no fim deste mês e no princípio do próximo, para eleger o novo Parlamento, em que actualmente o partido de Macron tem uma maioria relativa.

Macron falou depois do cabeça de lista da União Nacional, Jordan Bardella, ter pedido eleições antecipadas invocando tanto essa maioria relativa, como a diferença de resultado das europeias, e antes do discurso de Marine Le Pen.

??????? Une carte qui surprend sans surprendre. pic.twitter.com/XqJ2AS3zEX — mathieu gallard (@mathieugallard) June 9, 2024

“Os partidos da extrema-direita, que nos últimos anos se têm oposto a tantos avanços conseguidos na nossa Europa - como o relançamento económico, a protecção comum das nossas fronteiras, o apoio aos nossos agricultores, o apoio à Ucrânia - têm ganhado terreno por toda a Europa”, contextualizou Macron. Em França, “o seu representante conseguiu quase 40% dos votos expressos.”

“Para mim, que sempre considerei que uma Europa unida, forte e independente é boa para França, esta é uma situação com que não me conformo​​”, declarou o Presidente.

A líder da União Nacional congratulou-se com o anúncio de Macron convocar eleições. “O voto dos franceses é definitivo: o Presidente, respondendo ao apelo de Jordan Bardella, acaba de anunciar que os franceses voltarão às urnas dentro de algumas semanas”, declarou Marine Le Pen.

Num discurso falando do “regresso das nações”, Le Pen garantiu que, “se o povo quiser”, o seu partido “está pronto a governar”.

À esquerda, Jean-Luc Mélenchon, cuja França Insubmissa ficou atrás do Partido Socialista (ao contrário do que aconteceu nas europeias de 2019, embora por uma diferença muito pequena) também se congratulou com a convocação de eleições, embora criticasse Macron por “não ter posto em causa o seu mandato, mas escolhido dissolver a Assembleia”.

Entre as análises políticas há quem se mostre surpreendido e quem passe da surpresa à compreensão. Simon Hix, do European University Institute, está no primeiro campo. “Suicida marcar eleições antecipadas”, declarou na rede social X (antigo Twitter). “Do que está à espera, que todos os partidos excepto a UN se juntem numa coligação ‘salvem a República’? Duvido que isso seja possível em apenas três semanas”.

Já Giovanni Capoccia, professor de política da Universidade de Oxford, especialista em extremismo e iliberalismo, diz que apesar de ser “bastante chocante à primeira vista, é provavelmente o correcto dada a situação”, já que “dramatiza, correctamente, a situação e tira a UN da situação relativamente confortável em que tem estado nos últimos dois anos”.

“Macron chama agora a UN para um confronto real, numa eleição em que a participação vai ser maior, e o que está em jogo e muito mais, do que nestas europeias”, diz ainda Capoccia. “A campanha deverá ser dramática e um apelo contra a UN”.