PJ faz buscas na Câmara de Oeiras, relacionadas com “almoços de trabalho”

As diligências das autoridades estão relacionadas com despesas feitas pelo município liderado por Isaltino de Morais.

A Polícia Judiciária está, na manhã desta quinta-feira, a realizar buscas na Câmara Municipal de Oeiras. As diligências das autoridades estão relacionadas com despesas feitas pelo município liderado por Isaltino de Morais. A informação sobre as buscas, avançada pela SIC Notícias, foram confirmadas pela autarquia, numa curta nota escrita enviada aos órgãos de comunicação social.

“A Câmara Municipal de Oeiras confirma as buscas realizadas esta manhã pela Polícia Judiciária, estando a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitadas”, diz a nota redigida pela edilidade oeirense. “As buscas estão relacionadas com almoços de trabalho do Município, como foi do conhecimento público no ano passado, e decorrem nos Paços do Concelho e no Edifício Atrium”, esclarece.

As buscas e o âmbito do processo foram também confirmados à Lusa por fonte ligada à investigação, segundo a qual o inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

O caso dos “almoços de trabalho” nasceu de uma investigação da revista Sábado, que, em Agosto do ano passado, revelou que a Câmara de Oeiras teria gasto, desde 2017 e até aquela altura, 138.986 euros em refeições. Presunto pata negra, champanhes caros, lagosta e vários tipos de marisco, sushi, leitão, ostras ou até “saké afrodisíaco” estariam entre as escolhas no menu das mesmas, descritas em facturas pagas pela autarquia. Ao todo, terão sido realizadas 1441 destas refeições descritas como “almoços de trabalho”.

A mais dispendiosa das quais, realizada em 2018, terá custado aos cofres da câmara municipal 1498 euros. Há registo de outras que terão chegado aos 900 euros. Entre as despesas com o mesmo descritivo, contam-se refeições no conhecido restaurante JNcQuoi, situado na Avenida da Liberdade, em Lisboa. E se algumas facturas apresentavam descritivos de gastos com aguardentes e champanhe Moët & Chandon, muitas não tinham referência ao que se havia consumido nesses repastos.

O caso, muito mediatizado, suscitou fortes críticas de vereadores e deputados municipais da oposição. A começar por Carla Castelo, vereadora eleita pela coligação Evoluir Oeiras (apoiada pelo BE, Livre e Volt Portugal), exigiu “um cabal esclarecimento” das situações reportadas pela Sábado, referindo que o caso revelava “de uma enorme gravidade e falta de ética”. Castelo frisou que “o dinheiro do município não é de Isaltino Morais” e disse ainda que “não é admissível que autarcas abusem dinheiros públicos em restaurantes de luxo desta forma obscena”.