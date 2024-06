No Maka estão de volta com Sozinho, mas acompanhados pela voz de Mike Flowers

Estrearam-se há onze anos, com Levanta a mão, single e videoclipe, e desde essa altura não têm parado. Como No Maka, os produtores e DJ portugueses Duarte Carvalho e Emanuel Oliveira passaram do projecto electrónico inicial a apresentações ao vivo como banda, já com teclados, guitarras, bateria e voz. Com vários discos no activo, além de numerosas produções para outros artistas, participaram no Festival RTP da Canção de 2024 com o tema Aceitar, que ali defenderam junto com a cantora Ana Maria, ficando em 11.º lugar na final. Mas muito antes disso, em 2018, tinham assinado um tema que viria a fazer sucesso na voz de Blaya, Faz gostoso, que Madonna incluiu em 2019 no seu álbum Madame X, num dueto com Anitta.

Agora, a juntar a canções da autoria da dupla como A noite é nossa, Allez Portugal, Sextou (com ILFB e Favela Lacroix), Nota 100 (com Laton) ou Tranquilo (com Mike Flowers), os No Maka estreiam Sozinho, juntando-se do novo a Mike Flowers (Miguel Flores). Sozinho, segundo o texto que acompanha este lançamento, “é uma música intensa e emocional que aborda as fases pelas quais ninguém quer passar numa relação”: “mentiras, promessas que falharam, corações partidos e a saudade que permanece apesar de todos os dramas vividos.”

Com letra e música assinadas por Duarte Carvalho, Emanuel Oliveira, Mike Flowers, Rafael Martins e Pedro Gonçalves, a gravação de Sozinho contou com Duarte Carvalho, João Umbelino e Márcio Silva nas guitarras e Duarte Carvalho e Emanuel Oliveira nas teclas.