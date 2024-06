Diogo Marrafa regressa a MONiMO com open lights, a anunciar um primeiro EP

Projecto do guitarrista e compositor setubalense Diogo Marrafa (Loosense, Sheila e Esfera), MONiMO estreou-se em Outubro de 2023 com the swing of sonder, single acompanhado de um videoclipe de animação, assinado pelo próprio músico. E é também ele que assina, numa animação em 3D, o videoclipe que acompanha o lançamento do seu novo single, open lights.

Apresentada como uma reflexão sobre “como somos iludidos pelos desejos e sobre como, por vezes, achamos erroneamente que é o contexto que nos acorrenta”, a canção open lights contém uma história que é assim descrita no texto do seu lançamento: “O gigante acorda preso numa caverna, tendo metade do seu corpo apoderada pelas rochas e com minerais em si formados. Em toda a parte vê caminhos e túneis luminosos, os quais o monstro não consegue alcançar. Evidencia-se a angústia do protagonista, enquanto admira a vegetação e os insectos que pela caverna voam livremente. A personagem, tentando-se libertar da situação em que se encontra, acaba por ser consumida pelas rochas na sua totalidade, revelando que o mundo, do outro lado, não é assim tão mau, e era, na verdade, tudo o que procurava, entrando num oceano de movimento e luzes, no qual nada livremente até encontrar um sítio demasiado luminoso, que o assusta e o faz retornar à caverna, mas, desta vez, preso debaixo de água.”

Com animação e música dos MONiMO, este tema foi gravado nos estúdios Nimbo, em Setúbal, de (e por) Diogo Arranja e Sérgio Miendes, contando ainda como a participação de Filipe Paes, Nuno Aleluia, Luís Lucena (vozes) e Iúri Oliveira (percussão). O lançamento do primeiro EP dos MONiMO está previsto para este Verão e deverá contar com cinco músicas.