Justiça vende mansão, Porsche e Bentley apreendidos na Operação Rota do Atlântico

O Gabinete de Administração de Bens (GAB) do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) está a vender, por leilão electrónico, três bens — uma moradia T6 luxuosa, situada na Quinta da Marinha, em Cascais, um Porsche e um Bentley — apreendidos em 2016, no âmbito da Operação Rota do Atlântico, que levou, no mesmo ano, à detenção dos empresários José Veiga e Paulo Santana Lopes, irmão do antigo primeiro-ministro. Segundo a investigação, a moradia será de Gilbert Ondongo, ministro das Finanças do Congo, o Bentley de Paulo Santana Lopes e o Porsche de José Veiga.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt