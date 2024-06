Na Estrela, a aldeia de Alvoco da Serra ilumina-se com o solstício de Verão: três dias de festa

De 21 a 23 de Junho, a Festa do Solstício volta a Alvoco da Serra. A festa faz-se pelas ruas, decoradas a preceito. Há baile, oficinas, animação. muitas iguarias e uma nocturna Caminhada do Lampião.

Há a caminhada do Lampião, oficinas criativas e sustentáveis, provas de iguarias tradicionais e música e animação que prometem animar as ruas engalanadas da aldeia serrana. A Aldeia de Montanha de Alvoco da Serra volta a dar as boas-vindas ao Verão com a Festa do Solstício, que decorre entre 21 e 23 de Junho.

"Numa altura em que os dias parecem já amanhecer quentes e as noites caem cintilantes na encosta serrana", Alvoco da Serra veste-se de uma azáfama invulgar nos dias que antecedem a festa, cheia de visitantes e de iguarias: arroz doce, porco no espeto, enchidos tradicionais e sopas.

Do programa cultural da Festa do Solstício destaca-se a Caminhada do Lampião, que acontece na noite de 22 para 23, e em que, tal como outrora, os participantes irão percorrer os campos junto à ribeira de Alvoco pela noite fora em homenagem aos agricultores, hoje em menor número, que no passado regavam os campos com recurso aos “giros de água” e eram iluminados pela luz de um lampião. "Para os habitantes — e em particular para as crianças da aldeia — o Verão começava com esta actividade que enche a montanha de pequenos pontos de luz a cirandar.

Decoradas — enfeites responsáveis e sustentáveis —, as ruas da aldeia vão ser pontos de convívio entre todos, habitantes locais e turistas. "Nas estreitas ruelas haverá sempre quem cante e toque", apontam os responsáveis da festa promovida pela Junta de Freguesia de Alvoco da Serra em parceria com todas as colectividades da freguesia — integra o Plano de Animação da Rede de Aldeias de Montanha.

O programa completo está disponível aqui.