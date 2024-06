Cristiano Bacci substitui Jorge Simão no comando técnico do Boavista

O treinador italiano Cristiano Bacci vai render Jorge Simão no comando do Boavista, após assinar contrato por uma temporada, até Junho de 2025, anunciou, esta quarta-feira, 19 de Junho, o 15.º classificado da I Liga de futebol.

Em comunicado, as "panteras" anunciaram a contratação do ex-adjunto da Udinese (clube italiano) que foi apresentado em conferência de imprensa às 12h30, no Estádio do Bessa, no Porto.

"Depois de ter trabalhado 10 anos como adjunto, chegou a altura em que acreditava que este era o momento certo para voltar a ser técnico principal", começou Bacci. "Acho que o Boavista é o clube com a ideia certa para me acompanhar nesse caminho. Sou uma pessoa prática e, por isso, o meu futebol será prático", prometeu.

Apesar de não responder a perguntas da comunicação social e considerar ser "cedo para falar de jogadores", o treinador prometeu "trabalhar com pessoas que respeitem o emblema" e pretende que a equipa faça "uma época tranquila" para "alcançar a manutenção o mais rápido possível".

O técnico falava ao lado do recém-eleito presidente da SAD "axadrezada", o ex-avançado senegalês Fary Faye, que enalteceu a aposta numa pessoa "muito ambiciosa e rigorosa para levar o clube a bom porto", mas também não respondeu a perguntas da comunicação social.

Cristiano Bacci, de 48 anos, tinha trabalhado pela última vez como treinador principal em Portugal, ao conduzir o Olhanense (2015-2016), então na II Liga, numa carreira iniciada com passagens por Virtus Entella, Derthona e Caratese nos escalões inferiores de Itália.

Seguiu-se um percurso de sete épocas como adjunto, dividido entre os gregos do PAOK Salónica (2017-2019 e 2021-2023), os sauditas do Al Hilal (2019-2021) e os italianos da Udinese (2023/24), antes de ser designado como sucessor de Jorge Simão no Boavista.

O plantel "axadrezado" arranca os trabalhos de pré-época a 5 de Julho e evoluirá em permanência no Estádio do Bessa, iniciando com dois dias consecutivos de exames médicos e físicos, enquanto o primeiro apronto no relvado está agendado para o dia 8 do mesmo mês.

O Boavista vai efectuar a 62.ª participação, e 11.ª seguida, na I Liga, cuja edição 2024/25 arranca no fim-de-semana de 10 e 11 de Agosto, após ter assegurado a permanência no limite em 2023/24, ao acabar na 15.ª posição e última de salvação directa.