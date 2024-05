Jorge Jesus renova contrato com Al Hilal por uma época

O treinador português Jorge Jesus renovou contrato com o Al Hilal, campeão invicto de futebol na Arábia Saudita, para a temporada de 2024-25, anunciou nesta terça-feira o clube nas redes sociais.

"Aqui para ficar. O campeão e o 'mestre da táctica' estão juntos para mais um ano. Boa sorte, 'mister'", pode ler-se numa nota publicada na rede social "X" (antigo Twitter) pelo Al Hilal.

Jesus, de 69 anos, sagrou-se campeão saudita sem derrotas no campeonato, jogando a final da Taça da Arábia Saudita na sexta-feira, ante o Al Nassr, treinado por Luís Castro e com Cristiano Ronaldo e Otávio no plantel.

O técnico, que não conseguiu vencer a Liga dos Campeões da Ásia em 2023-24, primeiro ano de regresso ao clube, caindo nas meias-finais, conta no plantel com o internacional português Ruben Neves, liderando uma equipa técnica com vários profissionais lusos.

A 11 de Maio, o Al Hilal confirmou o título saudita, o 19.º da sua história, e deu a Jorge Jesus um campeonato conquistado no terceiro país diferente, depois de Portugal (Benfica) e Brasil (Flamengo), no 21.º título de uma carreira que inclui duas Supertaças da Arábia Saudita, uma primeira em 2018-19, primeira passagem no Al Hilal, e outra já nesta temporada.

Pode somar o 22.º na sexta-feira, caso conquiste a Taça, e ampliar o currículo de uma carreira que, depois da de jogador, conta com seis Taças da Liga, três conquistas da I Liga portuguesa, a Taça de Portugal e duas Supertaças. No Brasil, conquistou o mais reputado troféu da carreira, a Taça Libertadores, com o Flamengo, e na Turquia (Fenerbahçe) somou uma conquista da Taça.