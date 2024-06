Adeus, meu estômago: o exemplo de uma família portuguesa

Uma família portuguesa partilha as suas tristezas e esperanças, entrelaçadas com a dupla face que um gene pode ter e com o poder da ciência para fazer a diferença entre a vida e a morte.

To watch this reportage in english, click here.

Adeus, meu estômago é uma história de generosidade e humanidade que demonstra o poder da ciência na vida das pessoas. Cruza cientistas, médicos e uma família da região Norte de Portugal na luta contra uma doença rara.

Ana, Isaura e Jorge receberam-nos na sua casa pela primeira vez em Janeiro de 2023, para partilharem generosamente a coragem de Rafael e as despedidas e esperanças que têm vivido.

Desde meados da década de 1990 que as bases genéticas de uma síndrome rara estão a ser investigadas e os cientistas e médicos portugueses do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto têm contribuído para esses avanços. Um exemplo inspirador de como a curiosidade e o empenho dos cientistas, que começam na bancada do laboratório, podem salvar muitas vidas.