A Piscina Praia da Covilhã está pronta para o Verão, ondas e tudo

A Piscina Praia da Covilhã iniciou a temporada de Verão este fim-de-semana, devendo ficar aberta até meados de Setembro.

Já uma tradição do Verão da Covilhã, a piscina situada na zona baixa da cidade, além do seu ambiente "praia", destaca-se por dispor de ondas artificiais.

Entre os serviços incluem-se o bar com esplanada, zonas de solário, duche exterior e balneários, além dos essenciais parque de estacionamento, posto de primeiros socorros e vigilância.

Foto Piscina Praia da Covilhã CM COvilhã

Fica ao pé de uma das maiores zonas verdes da cidade, o Jardim do Lago, com vistas para a serra da Estrela. No total, 1800m2 de espelho de água, tendo uma capacidade para 2800 pessoas.

Ao longo do Verão, oferece também um programa de actividades, entre animação ou hidroginástica.

Foto Piscina Praia da Covilhã CM Covilhã

Está aberta todos os dias, entre as 10h e as 20h. A entrada é gratuita para crianças até 5 anos, sendo o preço base para adultos de 3 euros das 10h às 14h embora haja vários descontos: "1,5 euros para beneficiários do Cartão Social Municipal e para crianças entre os 5 e os 11 anos", informa a autarquia. Depois das 14h, o bilhete normal é de 4 euros (metade para quem tem o cartão social, 1,5 para 5-11 anos). Um dia completo é de 6 euros (2,5 euros para beneficiários e crianças). Existe também um cartãio de sete dias (desconto 20%, 33,5 euros - 14 para cartão social e crianças).