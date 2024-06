Portugueses preocupados com desinformação. Notícias produzidas por IA geram desconforto

Mais de 70% dos portugueses estão preocupados em distinguir conteúdo verdadeiro e falso na Internet, indica o relatório Digital News Report Portugal 2024, produzido pelo Obercom (Observatório da Comunicação). Este valor mostra que Portugal é um dos países mais preocupados com o problema da desinformação online, dos mais de 40 onde foram realizados relatórios nacionais, a par do relatório global do Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ), da Universidade de Oxford. Para referência, a média global dos vários países analisados é de 59%.

