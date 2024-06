Há quatro escolas portuguesas no ranking dos melhores mestrados em finanças do FT

A Nova School of Business and Economics está na 7.ª posição do ranking do Financial Times e a Católica Lisbon School of Business & Economics surge na 16.ª posição.

Há quatro escolas de negócios portuguesas na última edição do ranking do Financial Times que classifica os 65 melhores mestrados em finanças de todo o mundo. No ranking de 2024 do jornal Financial Times, as duas instituições nacionais mais bem classificadas sobem de posição em comparação com os resultados do ano anterior.

Na 7.ª posição da edição de 2024 deste ranking dos melhores mestrados de finanças, e a seguir a cinco escolas francesas e uma chinesa, surge a Universidade Nova de Lisboa — Nova School of Business and Economics, e, no 16º lugar, a Universidade Católica de Lisboa — Católica Lisbon School of Business & Economics. A Nova sobe quatro posições e a Católica, cinco, face à edição do ano passado deste ranking.

Há ainda outras duas instituições portuguesas na lista deste ano: o ISEG — Lisbon School of Economics and Management, que surge no 30.º lugar, e a Universidade do Porto — FEP/PBS (Faculdade de Economia do Porto/Porto Business School), no 55.º lugar.

O ranking do Financial Times classifica as instituições de ensino com base em critérios que vão desde os vencimentos dos antigos alunos, os acréscimos salariais conseguidos nos primeiros três anos de trabalho, a taxa de empregabilidade três meses após a conclusão da formação, a percentagem de mulheres nos corpos docentes e a mobilidade internacional, entre outros.

As três escolas mais bem classificadas são todas francesas: a ESCP Business School (em 1.º lugar, tal como no ano passado), a HEC Paris (que também mantém a posição do ano passado, e está em 2.º) e a Skema Business School (que subiu um degrau, para 3.º). Na quarta posição está uma chinesa: a Tsinghua University School of Economics and Management.