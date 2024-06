Luísa Sobral. “Passava-me com a ideia de que os rapazes não podem usar cor-de-rosa”

No arranque da segunda temporada do podcast “Um Homem não Chora”, a cantora fala da importância de contrariar, pela educação dos filhos, os estereótipos vigentes sobre a masculinidade.

A cantora e compositora Luísa Sobral considera importante que um homem não tenha pruridos em exprimir as suas emoções. "Gosto de ver o meu marido chorar; acho sempre que isso quer dizer que ele é uma pessoa sensível e bem resolvida", afirma.

Luísa Sobral refere neste episódio que uma das suas preocupações na educação dos seus quatro filhos - dois rapazes e duas raparigas - passa por replicar o modelo de "liberdade total de expressar os sentimentos" que teve em criança. Explica que esse tem de ser um processo consciente e activo porque sabe que "na sociedade não é sempre assim".

Fala ainda dos preconceitos que ainda observa à sua volta, como o dos rapazes que são excluídos de grupos de amigos por não jogarem futebol ou do facto de actividades como o ballet ainda serem consideradas como "de menina".

E assume que, apesar deste trabalho que procura fazer em casa, tem a consciência de que chama a si mais tarefas no cuidado dos filhos do que deveria, reflexo dos papéis de género que culturalmente foram há muito difundidos.

