Paul McCartney anuncia digressão com datas em França, Espanha e Reino Unido

Sir Paul McCartney, um dos dois restantes Beatles ainda vivos (o outro é Ringo Starr), anunciou esta segunda-feira que no final do ano dará uma série de concertos na Europa, com passagens por Paris e Madrid, e que incluem as suas primeiras actuações em nome próprio no Reino Unido (em Manchester e Londres, no caso) desde 2018 – o músico actuou durante três horas na edição de há dois anos do Festival de Glastonbury.

Tudo isto acontecerá em Dezembro, depois de, em Outubro, a tournée passar pela América do Sul. A digressão, iniciada em 2022, com 16 datas nos Estados Unidos, chama-se Got Back, em referência não só à célebre canção dos Beatles, mas também à série documental Get Back, feita a partir das filmagens do grupo em estúdio, em 1969, para o filme Let it Be, de Michael Lindsay-Hogg.

No comunicado publicado no site oficial do músico, realça-se Hey Jude e Let it be, dos Beatles, e Live and let die e Band on the run, dos Wings, como algumas das "dezenas de canções dos catálogos de Paul a solo, dos Wings e, claro, dos Beatles que formaram as bandas sonoras das nossas vidas".

Portugal fica de fora desta nova digressão. McCartney, hoje com 81 anos, estreou-se no nosso país na primeira edição do Rock in Rio, em 2004, depois de ter cancelado um concerto marcado para o Estádio de Alvalade em 1993. Foi a única que vez que actuou cá. Antes disso, nos anos 1960, McCartney passou por Portugal, onde terá escrito a letra de Yesterday e oferecido a canção Penina à banda algarvia Jotta Herre. O disco mais recente do músico, McCartney III, saiu em 2020.