Inquérito de Estimação: associação Lousada Animal

O objectivo dos voluntários é igual ao de outros pelo país fora: acolher e cuidar de cães e gatos abandonados pelas ruas de Lousada, no Porto. E assim nasceu a Associação Lousada Animal.

Depois de resgatados e de receberem cuidados médico-veterinários, os animais ficam em famílias de acolhimento temporário até estarem sociabilizados e aptos para serem adoptados por uma família definitiva.

A associação já perdeu a conta ao número de animais que encontrou. Uns já são velhos e, se aparecem com coleira, o primeiro passo é sempre contactar o dono para saber se está perdido. Outros são deixados em zonas mais afastadas, magros e subnutridos. E sobram os que têm poucos meses de vida.

A cadela Bolota tem um ano e continua à espera “de uma família cinco estrelas”, como escreveram numa publicação do Instagram. A ela juntam-se a dobermann Phoe, a Lolita, Pipoca, a Dulce, a Shakira e a Flora.

Resta ainda a Lady, a cadela que, recorda a voluntária Teresa Cândido, foi resgatada da pior situação que já presenciaram.

A história é contada mais à frente neste artigo. Por enquanto, fica o pedido: “A Lady procura um lar disposto a dar-lhe umas boas festinhas na barriga e uns biscoitos em troca de umas boas sessões no sofá a descansar”, escreveram.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Acima de tudo, que sejam tratados com muita responsabilidade e carinho. A responsabilização de todos os cidadãos pelos seus animais de estimação é fulcral para que tudo aconteça numa perspectiva de progresso da nossa sociedade. A obrigatoriedade da colocação de microchip e vacina da raiva são muito importantes, mas é uma fiscalização que praticamente não existe no terreno.

Falta percorrer um longo caminho para que todos os tutores esterilizem os animais de companhia. E, de uma vez por todas, acabar também com os “criadeiros” que a preços convidativos sujeitam as fêmeas a parir até à exaustão.

Além disto, seria necessário abrir uma excepção na lei, nem que fosse por apenas um período de tempo, para se proceder massivamente à esterilização dos cães errantes, assim como já acontece aos gatos de colónias.

Um caso marcante

Infelizmente, tivemos muitos. Acolhemos alguns animais com histórias que culminaram num final muito feliz e outros a quem tentámos proporcionar um fim de vida digno, fazendo-os viver o tempo que lhes restou com o maior amor que conseguimos proporcionar. Uma das histórias mais incríveis é a da nossa cadela Lady.

A Lady foi pendurada pelo pescoço com um cabo de aço numa ribanceira no meio de uns campos por onde ninguém circulava. Uma voluntária da nossa associação que a costumava alimentar deu pela falta dela. Procurou-a sem parar durante uma semana até que a encontrou nesse local, aparentemente morta. Conseguiu resgatá-la com a ajuda do pai e percebeu que a Lady estava viva.

Tinha o pescoço completamente dilacerado e pejado de vermes. Foi levada de imediato ao veterinário. Quase a perdemos, mas depois de vários tratamentos, uma cirurgia e muito amor acabou por vencer. É uma cadela muito doce, pacata, submissa e agradece-nos imenso. Presenciamos todos os dias a gratidão que tem para connosco.

Lousada Animal Contactos lousada.animal

@hotmail.com Instagram Facebook

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Que adopte de forma responsável e consciente. Mas, antes disso, é sempre necessário perceber se tem tempo e disponibilidade financeira para tal. Ter um animal não é ter um objecto, pelo que, a partir do momento que se adopta, tem de se criar uma responsabilização.

Um animal é um ser sensível, logo, precisa de carinho, cuidados, protecção, muita companhia e, acreditem, não há dádiva tão especial como um animal que é adoptado e que se mostra diariamente grato ao dono por isso.

Um projecto que tem de ser conhecido

Temos uma grande admiração pelo trabalho que tem vindo a ser realizado pelo CROA Lousada. Apesar de ainda não possuírem instalações capazes para albergar todos os animais errantes do concelho têm conseguido a recolha de muitos que são de imediato esterilizados, vacinados e com o chip ficam prontos para posterior adopção. É sem dúvida um trabalho difícil de gerir, mas que miraculosamente tem sido levado a cabo de uma forma muito responsável e dinâmica.

Através do gabinete do Bem-Estar Animal do Município de Lousada foi criado um protocolo com as associações de Lousada em que os animais que são gratuitamente adoptados através dessas mesmas associações têm direito à colocação de microchip, à vacina da raiva e à esterilização.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Podemos enumerar algumas, desde logo as nossas voluntárias Daniela Mota e Inês Faustino. O Paulo Magalhães, do CROA Lousada, e o nosso vereador António Augusto Silva, que abraçou a causa animal quando lhe foi atribuído este pelouro, também merecem reconhecimento.