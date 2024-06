Um flamingo “azarado no amor” pôs o seu primeiro ovo. Gertrude tem 70 anos

Gertrude, o flamingo, encolhe as suas longas pernas todas as Primaveras e senta-se ao lado de outras fêmeas de flamingos enquanto estas aquecem os ovos nos seus ninhos. Gertrude parecia satisfeita por nunca ter chocado uma cria sua.

Quando Gertrude chegou aos 70 anos, no ano passado, era seguro concluir que iria passar o resto da sua vida como tia-avó entre um bando de 63 outros flamingos na reserva natural de Pensthorpe, em Norfolk, Inglaterra.

"A média de vida dos flamingos na natureza é de 30 a 40 anos, pelo que Gertrude é única", disse Ben Marshall, director da reserva. "Ela não tinha tido sorte no amor e nunca tinha encontrado um namorado." Isso mudou no mês passado, para surpresa de Marshall e de outros tratadores de aves de Pensthorpe.

No final de Abril, repararam que Gertrude – normalmente tímida e que não era de causar confusão no seu bando – estava subitamente a namoriscar com Gil, de 37 anos, um flamingo macho com cerca de metade da sua idade. "Ela e Gil estavam a fazer saudações com as asas, a fazer vénias um ao outro e a exibir algumas das outras 136 danças diferentes de cortejo e acasalamento que os flamingos têm", conta Ben Marshall, de 31 anos.

Foto Este par de flamingos está entre os 64 flamingos adultos da reserva de Pensthorpe Roger Tidman

"Normalmente, Gertrude fica na parte de trás e nunca mostrou interesse em acasalar durante a época de reprodução, mas agora estava mesmo a mostrar-se", disse ele. "Foi muito agradável ver o seu instinto natural a funcionar com o seu namorado."

A surpresa seguinte surgiu no início de Maio, quando um dos tratadores de flamingos reparou que Gertrude tinha feito um ninho em forma de vulcão com lama e estava sentada em cima de um ovo – o primeiro que tinha posto, de acordo com os tratadores do anterior refúgio de aves de Gertrude que aconselharam o pessoal de Pensthorpe, disse Marshall. "Toda a nossa equipa ficou espantada – Gertrude e o seu ovo foram o tema de conversa da reserva", lembra. A BBC foi um dos meios de comunicação britânicos que noticiaram o feliz acontecimento.

O flamingo adulto pode começar a reproduzir-se por volta dos cinco anos e não se reproduz mais do que uma vez por ano. Um macho e uma fêmea unem-se para acasalar e depois separam-se após a época de reprodução. "Embora nunca tenhamos sentido pena por a Gertrude nunca ter posto um ovo, ficámos muito contentes por ver isso acontecer e por saber que ela ia finalmente ter essa experiência enriquecedora", disse Marshall.

São necessários 26 a 31 dias para um ovo eclodir, e Gertrude ficou obedientemente sentada no seu ovo durante cerca de dez dias, fazendo pausas apenas para obter comida e água. Mas em meados de Maio, a ave septuagenária abandonou o ovo, provavelmente porque não era viável, refere Ben Marshall. "Também pode ser que, na sua idade avançada, ela tenha decidido que era demasiado tarde", disse ele.

Foto Esta cria de flamingo foi chocada na reserva natural de Pensthorpe em 2023 Pensthorpe

Uma vitória notável

"Embora tenha sido um pouco triste para nós saber que o ovo não iria eclodir, foi uma vitória notável para Gertrude", acrescentou Marshall. "Ela própria tomou a decisão de não incubar o ovo e foi capaz de simular os instintos maternais enraizados nos flamingos e experimentar algo completamente novo para ela." É invulgar um flamingo ter uma longevidade como a de Gertrude, mas não é inédito.

Betty, um flamingo matriarca do Jardim Zoológico Nacional, tinha 67 anos quando morreu, em 2022, e um flamingo chamado Greater morreu aos 83 anos, em 2014, num jardim zoológico australiano. Greater ainda detém o recorde de flamingo mais velho do mundo. Ben Marshall acrescentou que não se surpreenderia se Gertrude quebrasse esse recorde algum dia.

"Ela é bastante vigorosa e saudável, e é muito amigável com os outros flamingos", descreveu o director da reserva, observando que Gertrude voltou a conviver com as fêmeas mais jovens enquanto elas se sentam nos seus ninhos.

A reserva ainda está a aumentar o seu bando de flamingos e provavelmente irá adicionar um grupo de flamingos felpudos ao grupo nas próximas semanas. As aves são todas flamingos grandes – entre as variedades mais difundidas da espécie, com cerca de 680 mil a viver em estado selvagem em África, na Índia, no Mediterrâneo e no Médio Oriente, de acordo com a World Population Review.

Foto Gertrude com o ovo que pôs durante a primeira semana de Maio na reserva natural de Pensthorpe Pensthorpe

"Temos cerca de 20 ovos neste momento, e um deles eclodiu há alguns dias", anotou Ben Marshall. "Nem sempre os ovos são viáveis, mas estamos esperançados."

Apesar de Gertrude não ter a experiência de chocar o seu próprio ovo, ela será a ama protectora dos outros recém-nascidos – algo que faz todos os anos há décadas, disse ele. "Ela leva uma vida descontraída, mas continua a ensinar aos filhotes como conseguir comida e outras habilidades importantes", acrescentou. "Ela trabalha sempre com os outros flamingos para o bem do grupo."

O melhor amigo de Gertrude é um flamingo macho de 17 anos chamado Prawn, mas o par não fez nenhuma exibição romântica, afirmou Ben Marshall. Pelo menos, ainda não. "Alimentam-se juntos e convivem e socializam juntos", disse. "Acho que a Gertrude está a aproveitar os seus anos de reforma."